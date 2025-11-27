年輕人買房煩惱大！老屋大坪數vs.新成屋小宅 網友存錢買房「真心抉擇大公開」

年輕購屋族面臨選擇困境，多數網友傾向「老屋大坪數」，認為空間不可再生、管線可翻新。（示意圖/pexels）

買房糾結症候群！房價居高不下，對許多年輕購屋族而言，「空間大小」與「屋齡新舊」成了兩難選擇。近期有網友在PTT發文，分享自己存下一筆積蓄準備購屋，卻對於「老屋大坪數」還是「新成屋小宅」感到糾結，引發廣大網友熱議。多數討論傾向選擇老屋大坪數，認為管線與裝潢雖可翻新，但空間大小一旦錯過便無法改變。

老屋大坪數 vs. 新成屋小宅，哪種更適合年輕族群？

原PO指出，目前新成屋多為10坪出頭的小宅，日後居住舒適度存疑，尤其考慮到未來可能換房。與此相比，老屋雖屋齡久、可能需額外翻修，但空間坪數較大、居住自由度更高。

空間、屋齡與預算，哪個因素最重要？

多數網友回應認為「大不選小」，表示空間大小對生活品質影響最大：「10幾坪真的會住得很壓抑」「中古大坪數，管線和裝潢都可以翻修，坪數卻是無法改變的」「主要看大樓管理維護的現況，維護好的，屋齡不是問題，都還很香」。

購屋選擇應考慮哪些因素？

除了坪數與屋齡，網友也建議考慮管理維護、預算、公設以及交通地段等因素。「房屋結構沒問題屋內要多新都可以啊」「買負擔的起的，老房需不需要裝潢？新成屋管理費多少？這樣衡量下就知道要買什麽了」「未來要換就新成屋，如果考慮車位和生活便利，也可作為選擇依據」。

廣告 廣告

可見購屋決策並非單一因素決定，而是多項條件綜合評估的結果。網友們也提醒，新手購屋族應先評估自身財務負擔，選擇能兼顧居住舒適與後續管理成本的房子。

更多鏡週刊報導

「爸爸要求用我名字貸款...」經濟拮据仍硬買千萬房？ 房東收回租屋她崩潰：逼上絕路

有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探

南非牧師「末日預言」掀恐慌 TikTok影片引年輕人財務跟風「賣房賣車」慘了