年輕人跟風進場！ 金價年初至今漲63% 投資客「賣金買銀」

全球局勢動盪不安，也讓黃金成了投資避險的最佳選擇。從年初到現在，全球黃金價格已經漲了百分之63，寫下46年來新高。分析師認為，社群網路的發達，讓不少人患了「錯失恐懼症」，簡單來說就是愛跟風，尤其是年輕買家蜂擁進場，也帶動金價飆升。

全球黃金熱潮席捲各地，從伊朗德黑蘭到中國深圳，從日本東京到南韓首爾，民眾爭相購買黃金首飾作為保值投資。今年金價創下1979年以來新高，累計漲幅約63%，突破每盎司4300美元大關，讓這古老資產重返全球金融市場主流。專家分析，這波始於2018年的金價牛市可能持續，而白銀價格也跟隨上漲，首次突破每盎司60美元，成為另一投資選擇。

在伊朗德黑蘭的珠寶一條街，人潮擠滿各家金飾店，顧客們忙著挑選試戴黃金首飾。德黑蘭居民Aisan表示，由於美元匯率持續上漲，人們不如購買黃金，既能進行投資，又能佩戴漂亮的珠寶。另一位德黑蘭居民Fatemeh則強調，在擔憂未來的情況下，購買黃金是必要的存錢方式。在以色列開戰後，伊朗民眾更加擔心貨幣貶值，紛紛尋找能隨身攜帶的資產來避險，而黃金成為他們的首選。

珠寶店老闆Saman Asadi指出，顧客購買珠寶不只為了佩戴，更是為了投資，黃金現在是他們國家最好的投資選擇。這種情況不僅發生在伊朗，全球各地都出現了類似的淘金熱潮。在中國深圳，水貝黃金買賣商家吳祖得提到，來自浙江、寧波和上海的客戶因金價上漲而延遲購買計劃。一些深圳水貝黃金代購商透露，有客戶因金價飆升而取消訂單，一條60多克的花鏈價格上漲了4至5千元人民幣。

資深市場分析師Priyanka Sachdeva解釋，黃金需求很大程度上受「錯失恐懼症」驅動，缺乏結構性信念。各地搶購黃金的影片在社群媒體上瘋傳，引發更多人跟風購買。一位黃金投資者表示，自己在新加坡每年會購買3到4次黃金，目標是每年累積一定盎司的黃金作為退休準備和保值，並打算長期持有不賣出。

投資策略董事總經理Vasu Menon分析，這波從7年前開始的金價漲勢，參考1970年代和2000年代初的情況，仍有進一步上漲空間，過去的漲勢通常持續10到11年。在黃金買氣熱絡的情況下，加拿大採礦公司Fortuna Mining也積極拓展西非礦場，目標年產50萬盎司黃金。

與此同時，在新加坡有投資者轉向白銀市場。白銀投資者Sharifah認為，現在是購買白銀的最佳時機，雖然黃金還會上漲，但白銀上漲速度可能更快。今年白銀價格漲幅將近7成，首次突破每盎司60美元大關。高級企業信用與永續分析師Alexandra Symeonidi解釋，白銀既是貴金屬也是工業金屬，過去幾年由於中國太陽能板產量增加，白銀需求擴大。

黃金白銀中心董事總經理Brian Lan提醒，在危機或投資人尋求避險資產的情況下，黃金仍是主要選擇。投資白銀關鍵在於時機，價格可能快速上漲，也可能迅速回落。目前金銀比值已達100:1，投資人預估白銀可能迎來爆發性上漲，但專家建議，無論投資黃金或白銀，都不應將所有資金投入單一資產。

