年輕人追捧復古風潮！蘋果iPhone 4價格飆60倍

蘋果於2010年推出的iPhone 4，近日在二手市場上重新引發熱潮，回收價格從原本的人民幣5元（約23元新台幣）驟升至人民幣150至300元（約680至1360元新台幣），漲幅高達60倍。這一現象引發了業界的廣泛討論，分析認為，年輕世代對於復古產品的偏好以及社交媒體的推波助瀾是主要原因。

特別是它僅有500萬像素的鏡頭，拍出的照片卻因天然噪點和高對比度，展現出濃厚的復古電影質感，深受Z世代喜愛。現在在TikTok上，標籤「#iPhone4Photography」的影片播放量已經破億，許多網紅也紛紛推出相關的拍照教學，進一步提升了該機型的熱度。

不過，專家也提醒大家，iPhone 4的系統已經超過12年沒有安全更新，最高僅支援至iOS 7.1.2系統，可能存在資安風險。如果你也想入手這款經典機型，記得要先做好功課，評估其安全風險。

