年輕人都不知道 101完工前怎跨年 以前有超多大咖

每年12月31日，總有大批民眾聚集在台北101觀看跨年煙火，不過，有網友好奇，在台北101完工前，台灣人都怎麼跨年？話題引發討論，不少人回憶，市政府、中正紀念堂、總統府及中山足球場等地都曾是跨年的重要場地，其中2000年的跨年晚會令人印象深刻，集結張惠妹、周杰倫、劉若英和五月天等大咖演出，陣容相當豪華。

一名網友日前在PTT發文表示，台北101於2004年完工啟用，並在同年首次施放跨年煙火，讓他不禁好奇，在台北101尚未出現之前，大家都是如何迎接跨年的？

貼文引發熱烈討論，不少網友紛紛回憶早年跨年活動的盛況，並點名曾舉辦跨年的地點，包括市政府、中正紀念堂、總統府及中山足球場等。有網友表示，當時許多藝人必須搭高鐵趕場演出，行程緊湊卻十分熱鬧。

其中，2000年的跨年活動獲得最多網友點名，不少人直呼當年卡司陣容相當豪華，邀請到張惠妹、周杰倫、任賢齊、張震嶽、劉若英、何潤東等多位華語樂壇重量級歌手，並由五月天壓軸演出，令不少人至今仍印象深刻。

