年輕人都這樣穿！媳婦吃飯「1打扮」被公公狂嫌 一票搖頭：是在詛咒
黑色、白色的衣物看起來簡單大方，加上搭配方便，是不少人買衣服時的首選。不過，一名人妻平時都穿黑色衣物，卻被公公責備「家裡有死人才會穿黑色」，但她認為現在很多年輕人都這樣穿，然而對方仍不同意，甚至說如果娘家媽媽看到她穿全身黑也會唸，讓她感到相當傻眼，直呼「我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」
原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區 」抱怨，自己跟公婆在客廳吃完晚餐，公公不知道哪根筋不對，要求她衣服不要都穿全身黑，「然後我回他我沒那麼迷信，而且這是以前就買了，如果這樣要重新買。我公公他就說叫我去外面看哪裡有人都穿全身黑的，去廟裡也沒人在穿黑色的衣服（我根本超少去廟裡）。」
面對長輩質疑，女網友回應，自己在外面也看到很多人穿全身黑色，現在很多年輕人也很多穿黑色衣服，「然後我公公就說如果我媽看到我穿全身黑，看她會不會也唸我！我就說我媽不會這樣唸我！然後我就上樓了。莫名其妙欸！吃個晚餐心情被弄到不美麗。我穿什麼衣服到底關他們什麼事？」
話題引發討論，不少網友留言「老人家不喜歡全身都穿黑色的衣服」、「長輩都不喜歡，我自己阿爸也是，他們都覺得要穿亮一點對磁場比較好」、「意思是在詛咒」、「老實說穿全黑也比較沒財運！真心不騙」；另一派人則認為，「自己心態跟快樂比較重要這樣就會有正面能量」、「他那麼多意見，就叫他出錢讓你的衣服全部重買吧」。
