民進黨在民主、民權的呼喚中，取得了執政，他們用餵藥膳的方式治理台灣、美其名是「有病治病、無病強身」！殊不知民進黨從沒有培養過治國人才，民進黨投入的藥方，就是把國民黨過去的貪腐、威權、司法迫害等變本加厲，還加入了無能、說謊、政治不負責，全部放在新鍋子裡用猛火大煮！給台灣的這一鍋湯，就是上火的「霸」與「亂」！

60年前的布局、50年前的建構，被罵威權的國民黨建構了台灣引以為傲的高科技產業！

而當天天喊著「愛台灣」的民進黨執政後，用20年的時間就將先人積累的財富，在貪腐、無能的治理中逐漸掏空！

廣告 廣告

過去民進黨高喊台積電是我們的「護國神山」！但此刻我們眼睜睜地看到民進黨跪著把台積電當貢品、獻了出去！

護國神山都保護不了，你如何能說服年輕人，我們的生命與未來能被你守護？

春秋諸侯敗亡，都因為統治者迷信口號、拒絕諫言、誤判現實。如宋襄公沉溺於將形式凌駕於實際戰略，終致國勢衰敗；吳王夫差晚年拒諫好鬥，內部清算、對外冒進，最終身死國滅；楚靈王以威權壓制異議，造成眾叛親離。歷史反覆的提醒我們、將「政治正確」當成治國能力，是執政者最危險的錯覺。

今日的台灣，當執政者面對質疑時，習慣以扣帽子、抹紅、抹黑取代理性回應。不同意見的被簡化為「不愛台灣」、「中共同路人」，公共討論空間被壓縮為立場對立。

這種以鬥爭取代治理的路徑，與春秋末期諸侯拒諫、黨同伐異的失敗模式，驚人的相似。

此刻的民進黨、似乎仍不知警惕的抱持一種錯誤想像：「只要去中國化、年輕世代便不懂歷史、不辨是非，很容易被口號動員」，事實恰恰相反！

當代年輕人懂得「比較」與「查證」，更能從現實中判斷誰在說真話、誰在逃避責任。他們不一定用傳統史觀理解春秋，但他們看得懂「拒絕監督」、「濫用司法」、「動輒以國安之名封口」這些老套路。民進黨執政傲慢，嚴重誤判現實，殊不知此刻台灣的年輕人開始「流行」討厭民進黨了！尤其民進黨不斷升高戰爭敘事，卻又無法清楚交代：年輕人能否不用上戰場、戰爭能不死人嗎？

歷史不會因去中國化而消失，年輕人也不會因標語而失去判斷力。他們會用選票、用態度，回應一個長期忽視民意、卻自以為掌握道德制高點的執政者。

「台積電都保護不了，如何保護人民？」這句話真正指向的，不只是產業政策，而是治理誠信與政治責任。年輕人開始流行討厭民進黨！這不是世代對立，而是是非之爭。（作者為伊尹學院院長）