年輕人騎車上陽明山冷水坑 「冷到下不來」撥打119

振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，一名身體健康的年輕騎士在跨年夜騎車前往陽明山冷水坑，卻因為低體溫症無法自行下山，最後只能撥打119請求救護車協助。

田知學在臉書「布農Doc 田知學」貼文分享「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」，雖然這起案例讓夜班急診醫護感到無語，但也代表這位沒有特殊慢性病史的年輕患者平安無事，醫護夥伴們給予他充足的溫暖照護。

從田知學公開的照片可見，患者主訴欄位記載「低體溫症，血壓或心跳有異於病人之平常數值，但血行動力穩定。騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119。」該名年輕人因為身體過冷而無法自行騎車離開，血壓與心跳雖有異常但血行動力仍維持穩定狀態。

田知學特別提醒民眾，當氣溫出現轉變或驟降情況時，就算只是「短暫」外出也要注意保暖穿著，並且隨時補充熱量與水分。她也呼籲有慢性病史、年長者及免疫力低下的民眾，更應該避免獨自外出遠行，若非必要就應該待在溫暖的家中。

