年輕人騎車衝陽明山跨年！冷到下不來打119 急診醫護傻爆眼

【緯來新聞網】冬天到處都冷颼颼，尤其寒流來更要當心身子。急診重症醫學部主任田知學分享，跨年夜有一名年輕人騎車到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好打電話叫救護車，讓一票護理師哭笑不得。

曾有年輕人在跨年夜上陽明山，結果冷到無法下山，只好叫救護車。（示意圖／翻攝自pixabay）

田知學在臉書粉專發文，回想跨年夜遇到令人印象深刻的主訴，照片中可見，該名病患主訴因為低體溫症，血壓或心跳有異於病人之平常數值，但血行動力穩定，騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119。

廣告 廣告

病患主訴冷到下不來。（圖／翻攝自布農Doc 田知學 臉書）

夜班急診醫護看到這樣的主訴無言以對，田知學透露，該名無特殊慢性病史的年輕病人無恙，醫護人員有給他滿滿的溫暖，不過她也呼籲，氣溫轉變或是驟降，即使是短暫出門，也要穿著保暖，隨時補充熱量與水分，尤其有慢性病史、年長、免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，「沒必要，就待在溫暖的家中」。



假如天氣變冷，沒有做好保暖工作，可能會增加罹患心肌梗塞、中風的風險。重症科醫師黃軒提醒，頭、頸、腳會決定身體冷不冷，有著血管密集、靠近重要神經或中樞的共通點，一感覺到冷，這個訊號就會被放大解讀，因此天冷時使用帽子、圍巾和襪子，比多穿一件衣服還有用，不只是包肌肉，而是穩定神經和血流，才能讓大腦執行穩定的溫控判斷。



黃軒更警告，寒冷刺激會顯著提升心血管事件的風險，尤其是高血壓、心臟病中風病史、糖尿病、高齡者；寒冷會直接改變血壓、心跳、血管張力和血液黏稠度，對相關族群來說，保暖就是降低急性發作風險，保暖不只是穿「厚重衣服」，還有「3暖工具」，一個也不能少。

更多緯來新聞網報導

BABYMONSTER小巨蛋開唱前獻兩大驚喜！ 公告清票這天開搶、台北快閃店接力登場

颱風假曝喜訊！37歲傅孟柏正式當爸 迎寶貝女兒曬溫馨牽手照