年輕人騎車衝陽明山「冷到下不來」扣119 急診醫警：短暫出門也要保暖

近日天氣受輻射冷卻及強烈大陸冷氣團南下影響，各地氣溫逐漸下降，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，過去曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，提醒民眾即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。

田知學4日在臉書粉專「布農Doc 田知學」分享「回顧跨年夜令人印象深刻的主訴」，貼出的病例主訴紀錄圖片顯示，該名病患被註記為低體溫症，其血壓或心跳出現異於平常的數值，雖然血行動力尚稱穩定，但病人當時自述「騎車去陽明山冷水坑，冷到下不來，故叫119」。田知學說明，雖然夜班急診醫護都感到相當無言，不過所幸這名沒有特殊慢性病史的年輕病人最後平安無恙，急診夥伴們也及時給予滿滿的溫暖。

田知學強調，氣溫轉變或驟降時，即使只是「短暫」出門，也請穿著保暖。許多民眾常低估山區或夜間的低溫威力，特別是騎乘機車時風寒效應更強，容易導致身體熱量迅速流失，而引發失溫現象。

田知學提醒，冬季外出除了加強衣物防寒，也應隨時補充熱量與水分，尤其是有慢性病史、年長、免疫力低下的朋友，更要避免獨自外出遠行，並建議民眾「沒必要就待在溫暖的家中」，以免在極端天氣下發生意外。

