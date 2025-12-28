即時中心／温芸萱報導

昨（27）日晚間23時5分，宜蘭縣東方海域發生規模7.0強震，最大震度達4級，全台有感，僅次於1999年921大地震及2024年0403強震。經歷過921的年輕人稱此次地震是「最強的」，而曾經歷921的民眾在PTT回憶當年房屋劇烈晃動、餘震長時間不斷，認為此次地震遠比不上921。網友也紛紛留言，描述當年的恐怖場景，包括停電、住宿生出來睡操場、搖晃如海浪等。





全台震驚！昨日晚間23時5分，宜蘭縣東方約32.3公里海域發生規模7.0強震，多縣市最大震度達4級，強度僅次於921大地震及0403強震，許多民眾嚇得餘悸猶存。

廣告 廣告

新世紀出生的年輕人表示，自己未經歷過1999年的921大地震，將兩者拿來比較，更說這次地震是「最強的」。引發曾經歷921大地震民眾的反彈。

有民眾在PTT發文「剛剛地震一堆人什麼嚇哭嚇尿，我記得當年921，搖大概到第三秒，然後就直接升級震到整個房子像在飛天，那種不就要被嚇到休克了？」

許多網友也紛紛在底下留言「921搖到住宿生全出來睡操場」、「921搖到停電」、「921餘震超久 ，還以為世界末日了」、「921搖到沒人敢睡覺」、「921的時候地震搖動房子的聲音跟海浪一樣」、「別說921，去年0403都比不上」、「921時間更晚，很多人沒醒房子就垮了」。

原文出處：快新聞／年輕人驚呼「最強地震」拿921比較！PTT網友回憶：不如多矣

更多民視新聞報導

強震影響！新北平溪106市道土石嚴重崩塌 雙向交通中斷

全球都震！南美洲祕魯近海 稍早發生6.2強烈地震

嗆爆黃國昌！媒體人轟：上份工作落跑、演講像直銷大會

