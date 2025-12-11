年輕人點名「最雷員工福利Top5」 網怒轟：不如加薪實在

（記者張芸瑄／綜合報導）為了吸引並留住人才，許多企業紛紛推出各種員工福利，希望藉此提升工作滿意度與團隊向心力。不過，並非所有福利都能真正獲得員工青睞。面試心得平台《面試趣》與薪資查詢網站《比薪水》近日針對年輕上班族進行聯合調查，結果顯示，有些看似「貼心」的福利，實際上卻成為員工的壓力來源。其中，「員工旅遊」更意外登上最不受歡迎榜首。

調查顯示，年輕世代最不喜歡的五大公司福利依序為：「交換禮物」、「零食櫃」、「員工聚餐」、「尾牙」以及「員工旅遊」。

雖然這些活動原意是促進同事情誼與放鬆氛圍，但實際效果卻常讓員工感到負擔。

示意圖／「員工旅遊」更意外登上最不受歡迎榜首。（擷取自 免費圖庫freepik）

第五名是「交換禮物」。受訪者表示，交換禮物活動雖然應景，但常讓人面臨社交焦慮。除了要自掏腰包購買禮物，還必須費心揣摩同事的興趣與預算，擔心送錯會破壞職場氣氛。對許多上班族而言，這樣的活動反而增加心理壓力。

第四名為「零食櫃」。不少公司設置零食櫃原本是為了讓員工在加班或工作時補充能量，但許多實施方式卻變了調。有些零食櫃需要員工自行出資或輪流補貨，形同「自費福利」，讓人覺得名不副實。

第三名是「員工聚餐」。許多公司以聚餐促進團隊感情，卻往往忽略員工的私人時間。聚餐時間多安排在下班或假日，員工若拒絕參加，可能被主管關切甚至標籤為「不合群」。不少人坦言，這類聚會反而讓人更疲累。

第二名是「尾牙」。雖被視為年終慰勞活動，但對許多員工來說，尾牙意味著額外壓力。除了得顧慮部門表現、上台表演或抽獎安排外，還存在「取悅上司」的潛在壓力。有人甚至表示，不參加尾牙可能被記恨或邊緣化，使活動變得形式化、壓力化。

至於排名第一的「員工旅遊」，更被形容為「假放鬆、真折磨」。雖然名義上是犒賞員工，但實際上卻需與不熟或不對盤的同事共處數日，甚至要共住房間、配合行程與團體活動。有些公司還將旅遊列入出勤考核或要求以年假抵銷，讓員工感嘆：「這根本不是福利，是強制出勤。」許多人表示，這樣的「旅遊」不僅無法放鬆，反而變成另一場職場壓力考驗。

整體來看，這份調查反映出現代職場文化的轉變。年輕族群比起形式化的團體活動，更重視個人時間與尊重選擇。對他們而言，真正有意義的福利不在於「活動多寡」，而在於是否能改善工作體驗、提升生活品質，例如彈性工時、遠距制度或額外休假等，才是最實際、最被期待的企業福利。

