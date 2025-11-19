年輕人「假性富有」慘陷債務危機 專家：理財需自制力非方法

年輕人常有月光情況發生 （圖／TVBS）

年輕人理財面臨多重挑戰，從購物誘惑到超額消費，許多40歲以下勞工淪為月光族，甚至近四分之一年輕月光族名下存款為零。然而，仍有94%的30歲以下年輕人已有理財規劃，如26歲的柯美吟便透過「截圖冷靜法」和日常節流等方式管理財務。專家建議年輕人應設定具體目標、實行專款專用並定期定額投資，強調自制力與正確方法是累積第一桶金的關鍵，有效理財不僅能避免債務壓力，更能透過複利效應逐步累積財富。

上班族用截圖法降低消費慾望 （圖／TVBS）

柯美吟分享了她的理財心得，當看到想買的物品時，會先截圖存檔，過兩三天再決定是否購買，這就是「截圖冷靜法」。這位26歲的上班族在財務管理上頗有心得，特別注重日常開支的控制。她表示會在餐飲上節省，選擇一百元以內的自助餐，而非花180元或120元購買便當，因為飲食是最容易達成節流的日常支出。柯美吟坦言，大學畢業初期曾經月光，有過「彈盡糧絕」的經驗。經過這些教訓後，她現在懂得運用理財方法，記錄每日支出，並在日常生活中盡量節省。她強調降低不必要花費的重要性，認為即使想「用錢滾錢」，沒有第一桶金也難以產生更多收益，因此不亂花錢是存錢的基本原則。

根據人力銀行調查，39.2%的40歲以下勞工是月光族，其中23.2%的年輕人名下存款為零。然而有趣的是，94%的30歲以下年輕人已有理財規劃。專家指出，雖然理財規劃很普及，但方法和執行力才是關鍵所在。台大國發所副教授辛炳隆分析，年輕世代面臨太多誘惑，從知名手機到各種奢侈品都在吸引他們消費。更重要的是，銀行放寬授信條件，只要有一點資產就能貸款，導致許多年輕人實際開銷遠超過收入。現今購物便利、商品多元新潮，加上社群軟體普及，促使年輕人更想透過新品展現自我，自然增加消費支出。辛炳隆進一步表示，年輕人不僅月光，有時甚至會超額消費，使用信用卡或信用貸款滿足購物慾，造成「假性富有」的感覺。然而這背後隱藏著沉重的債務壓力，反而使理財計畫難以實現。

家庭理財講師Sandy建議年輕人可從ETF投資開始，不需一次投入太多資金，每月固定扣款3000元即可。若持續投資並獲得7%的報酬率，十年後這筆錢將成長至約50萬元，展現複利的力量。當養成每月存3000元的習慣，時間就會為你工作。

養成每日記帳習慣 （圖／TVBS）

專家提出三項具體建議幫助年輕人存錢：首先，設定具體目標，如買房或結婚所需的實際款項，以督促自己落實計畫；其次，實行專款專用，薪水入帳後自動轉帳到儲蓄帳戶，另設一個帳戶作為日常使用，養成分類存錢習慣；第三，定期定額投資，每月固定投資一定金額於基金或股票，透過複利效果累積資產。

Sandy強調，存到第一桶金只是起點，金錢會放大現在的選擇和用錢習慣。靠打工和節流存到100萬確實不容易，但重點在於如何使用這筆錢。無論採取何種方法，關鍵在於年輕人的自制力，這將決定他們的財務未來是積沙成塔還是寅吃卯糧。

