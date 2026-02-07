年輕人「躺平」其實是不懂房市？他試算1200萬小宅：負擔沒想像重

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

在薪資成長追不上通膨的環境下，不少年輕世代對買房逐漸卻步，甚至自嘲要當「躺平族」。一名網友近日分享，與幾位20至30歲年輕人聊到購屋話題時，發現大家普遍認為買房遙不可及、生活品質會大幅下降。不過，他實際試算一間總價約1200萬元的小宅後，卻讓部分人驚覺負擔並非想像中沉重，認為年輕人對房市的恐懼，可能來自於「不了解」。

該名網友在PTT home-sale板發文表示，身邊不少年輕人一談到買房就直言「不可能」、「已經躺平」，理由包括「台灣的房地產世界最貴」、「少子化未來房子沒人要了我等那時候就好」、「不吃不喝要30年才能買房」、「買了房生活品質就歸零」。

原PO聽到後，以總價約1200萬元的小宅為例，實際計算頭期款、30至40年期房貸的每月還款金額，以及搭配寬限期的狀況。結果讓許多年輕人感到意外，直呼「原來沒有想象中那麼恐怖」。原PO也因此認為，買房本身未必可怕，真正的問題在於完全不了解。

貼文曝光後，網友看法分歧，「鳥籠套房嗎？ 房版空空對標的都是3000萬以上才能買到勉強可以居住的房」、「1200頭期款要240萬你以為那麼好存喔」、「才不買老公寓」、「問題是算過了還是很貴啊，一般年輕人薪水至少六、七萬才比較有可能考慮買房吧」、「花30、40年買一個鳥籠才是比較可怕的事吧」。

不過，也有網友指出，不少年輕人選擇不急著買房，是因為家中已有房產或未來有繼承可能，「現在獨生子女大不了等繼承，最多沒賺到而已，真不會怎樣」、「這年紀等繼承呀！父母都好幾間了幹嘛買」、「把賺得錢拿去過爽爽，家裡有房就是爽」。

