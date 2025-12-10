年輕人「追罵9旬阿伯插隊」惹議！醫怒：變態正義魔人

生活中心／王靖慈報導

一名年輕人日前在 Threads上傳影片，記錄他目擊一位阿北結帳時沒排隊、「錢丟了就跑」後，他立刻化身「正義魔人」追上前去教訓對方。影片曝光後，迅速引發上萬網友圍觀並形成兩派互槓，部分網友更肉搜出該年輕人的帳號，男子行為招來一片罵聲。對此，精神科醫師沈政男近日發長文痛斥該行為，還直指這就是「厭老、變態正義魔人」。





沈政男醫師發出1118字長文。（圖／翻攝自「沈政男」臉書）

沈政男醫師昨（9）日在臉書發文表示，這與「捷運飛踢老婦人」事件本質相同，還稱這為「台灣的厭老年代」來臨的證明。他認為，在一個世代間，傳統的「敬老」美德被毀棄，已間接凸顯了當代社會文化底蘊的淺薄與脆弱。他強調，敬老與禮讓是基於社會正義原理，因為年老本身就是功能退化的危險因子，應獲優先服務。但卻有部分人會認為：「把我們當白痴啊？九十幾歲也要排隊！」。

而回顧這起事件，是因一位九旬阿北，在離開餐廳時，必須靠著扶手緩慢爬樓梯。然而，阿北的身後卻衝出一位年輕男子，嘴裡不斷出言教訓。男子不滿阿北在結帳時插隊，「丟下錢就跑」，無視了後面排隊等候的顧客。因此男子氣憤地當街質問：「阿北你插隊喔，把我們當白痴喔」。接著他越罵越氣，怒批對方「莫名其妙」。年輕男事後還將影片PO網，並囂張喊「只好去教訓他一下」，進而引發爭議開始。





一名阿伯被年輕男子與他的友人當街教訓。（圖／翻攝自Threads@caesar_moment）





沈政男認為，此事件如果單只是對老人反感，私底下報復也就算了，但那些年輕人就是要把影片發上網，已是在其他方面得不到滿足，然後專門找交通安全、博愛座、排隊買東西這些日常小事來發洩，如同檢舉達人，用於洩出個人「變態的正義需求」，並怒罵：「禮讓老人，就是把你當白痴？當初生你養你，不就是我把自己當白痴？亂七八糟！」。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

