年輕健身男照三餐喝「1飲料」竟喝出糖尿病！醫師示警「補過頭也會出事」
[FTNN新聞網]實習記者周宗怡／綜合報導
許多上班族或勞力工作者在疲累時，習慣透過咖啡或提神飲料補充精神，但醫師提醒，長期過量攝取恐對健康造成嚴重影響。近日一名醫師分享臨床案例，一名30多歲、體格壯碩、長期健身且沒有特殊家族病史的男性，竟因長期飲用提神飲料而罹患糖尿病，令人意外。
外科陳榮堅醫師在臉書粉專上分享，該名患者由朋友陪同就醫，外型精實、沒有明顯肥胖，乍看之下並非糖尿病高風險族群。然而檢查發現，其醣化血色素高達7.8（正常值應低於5.7），已符合糖尿病診斷標準。
進一步詢問後得知，該男子從事勞力工作，平時也有健身習慣，因聽信提神飲料富含維生素B群、有助於肌肉修復，竟長期「照三餐」飲用提神飲料，無形中攝取大量糖分與熱量，成為血糖失控的關鍵原因。
醫師表示，使用藥物治療外，也建議患者控制提神飲料的攝取量，逐步減至一天最多一罐，避免突然戒斷咖啡因造成不適。一個月後回診，患者醣化血色素已降至6.2，隨後全面停喝提神飲料，三個月後血糖即恢復正常，半年便順利停藥。
即使外表看起來健康、體態良好，若長期不當補充或過量攝取含糖飲品，仍可能引發代謝疾病。醫師強調，提神飲料並非不能喝，但一定要適量，避免為一時提神，犧牲長期健康。
