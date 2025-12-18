年輕化趨勢！糖友黃斑部病變成中壯年失明主因

台灣糖尿病患者約245萬人，並以每年18萬人的增幅持續上升，然而根據衛福部統計，定期接受眼底檢查的比率竟不到5成。醫師警告，糖尿病黃斑部水腫是造成中壯年族群失明的主因之一，患者應定期接受眼底檢查。

根據衛福部統計，糖尿病患定期接受眼底檢查的比率竟不到5成。 （示意圖／Pexels）

中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，臨床觀察發現，約一半的糖尿病患尚未納入治療計畫，因此錯失眼部篩檢與衛教機會，恐成「視力黑戶」。依中華民國糖尿病學會照護指引，糖友每年應至少進行一次眼底檢查，以便及早發現病變並介入治療。

最新亞太視力健康調查數據顯示，近2/3的糖尿病患者面臨視力受損問題，超過1/3患者表示，視力惡化已對日常生活造成中至重度影響。患者有明顯的知行落差，約1/3患者未遵循年度眼科檢查建議，甚至每10位就有1位從未檢查過眼睛。

高血糖會損害視網膜微血管，台中市長安醫院眼科主任郭鐘元形容，「眼睛就像泡在糖水裡」，導致水晶體混濁、視網膜病變，甚至黃斑部病變、失明。患者除了腎病與心血管疾病等常見併發症外，亦常因為血糖高低波動，造成視網膜微血管管壁損壞，引發後續一連串眼睛的傷害，讓「眼睛霧茫茫」看不清楚。

郭鐘元指出，近年糖尿病患者出現黃斑部水腫的年齡有下降趨勢，主因包含高糖與高精緻碳水化合物的飲食型態、久坐不動的生活習慣，以及基因遺傳等因素，提高了黃斑部水腫的風險。若未積極治療，恐導致永久視力受損，成為勞動力人口失明主因。

若感覺視力模糊、夜間看不清，或視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊。 （示意圖／Pixabay）

郭鐘元表示,黃斑部病變是糖尿病常見併發症，及早關注與治療是守護視力的關鍵。民眾可透過簡單方式自我監測，左右眼輪流遮住，觀察看表格、磁磚線條、門框或月曆時是否出現遮蔽、扭曲、變形，一旦有異狀，就應盡快至眼科檢查。

若感覺視力模糊、夜間看不清，或視野中出現飛蚊或黑點，都可能是糖尿病視網膜病變的早期警訊，患者應立即就醫診斷治療。郭鐘元強調，糖尿病黃斑部水腫的早期症狀往往不明顯，許多民眾便忽略定期檢查的重要性。

研究顯示，持續接受治療者五年內視力僅下降0.03，但未治療者惡化幅度卻高達治療者的6倍，中斷治療六個月後平均視力更是從0.38降至0.286。郭鐘元提醒，穩定治療與持續追蹤是預防視力喪失的關鍵，糖尿病黃斑部水腫治療方式多元，除雷射、類固醇藥物，眼內注射新生血管抑制劑類型的藥物也是新選擇。

