年輕吃鹽酥雞不胖現在卻會？44歲起脂肪代謝集體罷工

減重醫師蕭捷健指出，史丹佛大學研究發現人體會在44歲與60歲出現兩波斷崖式老化。44歲起易快速變胖，60歲後因澱粉代謝力驟降成為糖尿病爆發點，建議透過調整飲食對抗衰老。

44歲時負責脂質代謝、酒精與咖啡因代謝路徑的分子會集體罷工。（圖／Photo AC）

蕭捷健在臉書粉專表示，史丹佛大學學者發表於《Nature Aging》期刊的研究追蹤108位成年人，分析體內13萬5239種生物特徵。結果顯示人體僅6.6%的分子呈現線性老化，其餘平時如常運作，卻在44歲和60歲時集體罷工，老化速度如同被人無預警推下樓梯般猛烈。

研究團隊透過演算法發現，44歲時負責脂質代謝、酒精與咖啡因代謝路徑的分子會集體罷工。蕭捷健解釋，這就是為何年輕時吃鹽酥雞不會胖，現在即使少吃仍會變胖，酒量也大不如前，連膠原蛋白與彈性蛋白都在此時走下坡。這兩波老化不僅影響外表，基礎代謝率、胰島素敏感性也會快速惡化。

60歲後人體免疫調節開始變差，蕭捷健指出，這解釋了老年人感冒後容易惡化的原因。（示意圖／123RF）

針對44歲後的身體變化，蕭捷健建議執行精準碳水循環飲食法。既然脂質代謝已經罷工，低碳日應多攝取Omega-3脂肪酸幫助血管抗發炎，高碳日則要運動告訴身體不准報廢，且每餐都要吃進手掌大的蛋白質食物。

60歲後人體免疫調節開始變差，蕭捷健指出，這解釋了老年人感冒後容易惡化的原因。碳水化合物代謝路徑也會出現劇變，常成為第2型糖尿病的爆發點。他建議改變進食順序為菜、肉、飯以因應血糖代謝能力變弱，每天攝取一把堅果、魚油、6個拳頭大小的各色蔬菜，都有助於延緩衰老速度。

