年輕型中風與早發失智隱形殺手露出曙光 彰基引進日本最新莫亞莫亞病基因研究

為提升腦血管疾病精準醫療層級，彰基醫學中心9日邀請日本京都大學腦血管疾病權威 Ihara 教授(右2)蒞臨交流。圖／彰基醫院提供





為提升腦血管疾病的精準診斷與治療水準，彰基醫學中心於9日邀請日本京都大學腦血管疾病權威、神經內科專家 Ihara 教授來台進行學術交流，分享罕見腦血管疾病 CADASIL 與莫亞莫亞病（Moyamoya disease）最新的基因研究成果。這兩項疾病被視為導致年輕型腦中風與早發性失智的重要隱形殺手，此次交流為台灣臨床診療帶來新的方向與希望。

Ihara 教授強調，精準的基因定序是早期篩檢高風險族群、避免中風悲劇的關鍵第一步。圖／彰基醫院提供

Ihara 教授指出，CADASIL 與莫亞莫亞病多在青壯年時期發病，患者容易反覆出現缺血性或出血性腦中風，並隨時間進展加速認知功能退化，甚至導致早發性失智。由於疾病根源與基因突變高度相關，臨床表現又相當多樣，長期以來在診斷與治療上皆面臨相當大的挑戰。

廣告 廣告

演講中，Ihara 教授進一步解析東亞族群在基因表現上的特殊性，並分享日本近年完成的大型族群研究成果。他強調，透過精準的基因定序技術，可及早辨識高風險族群，不僅有助於疾病早期診斷，更能在尚未發生中風前即介入治療，是預防悲劇發生的關鍵策略。

Ihara 教授強調，精準的基因定序是早期篩檢高風險族群、避免中風悲劇的關鍵第一步。圖／彰基醫院提供

除了基礎研究，Ihara 教授也在彰基首度公開其研究團隊目前進行中的 CADASIL 與莫亞莫亞病臨床試驗初步成果。相關試驗針對特定基因型患者進行個別化治療，已在症狀控制及生活品質改善方面展現正向趨勢，消息一出，讓國內長期受罕病所苦的患者與家屬備感振奮。

彰基醫學中心表示，此次與日本學界的深度合作，不僅是一場高水準的國際學術交流，更是推動台灣腦血管疾病精準醫療的重要里程碑。透過引進最新的基因研究成果與臨床經驗，彰基將持續強化罕見疾病的早期診斷與治療能力，為患者爭取更多健康機會。

彰基強調，未來將持續深化國際合作，結合臨床、研究與精準醫療資源，將世界最新、最先進的醫療技術落實於臨床照護，守護更多年輕生命遠離中風與失智的威脅。

彰基醫學中心作為中部地區急重症醫療的標竿，將持續投入腦血管疾病與精準醫療的臨床研究。圖／彰基醫院提供

更多新聞推薦

● 民汐線經營權給新北？ 北市捷運局：民汐線須與汐東、基捷統一營運，有利雙北路網整合