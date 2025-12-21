年輕型失智難確診 錯失治療、保住工作時機
台灣失智人口超過卅七萬，六十五歲以下年輕型失智者多達一萬二千多人，醫師表示，年輕型失智症病人早期診斷不易，如個案拒絕就醫，常被延遲診斷，可能花上二至三年才能確診，錯過了保住工作的黃金時間。
「失智已不是老人的專利，中壯年失智，診斷不易、照顧難度更高。」瑞智社會福利基金會董事長、林口長庚失智症中心主治醫師徐文俊指出，年輕型失智症患者症狀多樣，往往不典型，常被誤認為是其他生理或心理因素所致。一旦確診發病，面臨日常照護、沒辦法工作等雙重打擊。
中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安表示，以往失智者必須先取得身心障礙證明，才能申請「職務再設計」，現在失智者只需持失智診斷證明，即可使用這項服務。在個管師、職能治療師協助下，將工作步驟拆解、調整任務與環境，重新組合流程、提供輔助工具等，協助員工克服認知障礙，可以上手且順手。
儘管政府積極打造友善職場，國內失智症評估與照護資源也逐漸完善，但絕大部分企業無法包容接納失智員工，郭慈安說，「我們好不容易把失智症患者訓練好了，但是工作機會在哪？」
徐文俊指出，年輕型失智症與特定遺傳性基因突變有密切關係，建議有家族史者考慮接受基因檢測，如有致病因子，應早期固定篩檢，以期早期接受藥物治療，平常保持規律生活作息。
