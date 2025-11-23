年輕型心肌梗塞警訊：30歲也可能發病！認識症狀、危險因子與黃金救命時間
作者/KingNet國家網路醫藥 林招煌
近年來年輕型心肌梗塞患者明顯增加，30～40歲族群發病率逐年攀升。醫師指出，吸菸、壓力大、熬夜與高油高鹽飲食是導致心血管疾病年輕化的主因。心肌梗塞常見症狀包括胸悶、冒冷汗、呼吸困難，一旦發作應於黃金90分鐘內完成心導管手術才能保命。專家提醒，戒菸、規律運動、控制血脂與壓力管理是預防心肌梗塞的關鍵，千萬別忽視身體發出的警訊。
為什麼心肌梗塞年輕化？
心肌梗塞過去多發生在50歲以上族群，但近年來醫學臨床統計顯示，30～40歲年輕型心肌梗塞患者逐漸增加。醫師提醒，吸菸、壓力大、不規律的生活與高油高鹽飲食，是造成心血管疾病年輕化的重要原因。
年輕型心肌梗塞臨床案例
一名30多歲男子，因長期抽菸、生活壓力沉重，突然出現胸口悶痛、呼吸困難、冒冷汗的症狀，在妻子陪同下急送醫。經急診檢查確診為急性心肌梗塞，醫師在發病1小時內完成心導管手術打通血管，幸運地保住一命，並於住院隔天即可出院。
這個案例凸顯「黃金救命時間」的重要性：發病後越快就醫、越快打通血管，存活率越高。
心肌梗塞症狀有哪些？
典型症狀：
胸口悶痛或壓迫感（持續超過20分鐘）
呼吸急促、喘不過氣
大量冒冷汗
四肢無力
非典型症狀（年輕患者或女性更容易出現）：
上腹痛、噁心、嘔吐
頸部、下巴、肩膀或背部放射痛
暈眩、極度疲倦
一旦出現以上症狀，千萬不要等待或自行服藥，應立即撥打119送醫。
年輕型心肌梗塞危險因子
抽菸：尼古丁、一氧化碳會損害血管，增加血栓風險。
高壓生活：長期熬夜、壓力過大，造成心臟負荷。
飲食不均：高油脂、高糖、高鹽飲食，導致血脂異常。
缺乏運動：久坐族心血管風險升高。
家族遺傳：若家族有人有早發型冠心病，風險更高。
抽菸與壓力，是台灣年輕族群最常見的兩大主因。
黃金救命時間＝90分鐘內完成心導管手術
醫學上稱為「黃金90分鐘」，若能在發病90分鐘內完成心導管手術（PCI），存活率與心功能保留效果最佳。
每延遲30分鐘，死亡率上升
心肌缺氧超過2小時，將造成不可逆壞死
因此，快送醫＝保命，切勿延誤。
如何預防年輕型心肌梗塞？
戒菸：遠離菸害是最有效的預防方法
均衡飲食：少油、少鹽、多蔬果
規律運動：每週至少150分鐘有氧運動
充足睡眠：避免長期熬夜
壓力管理：透過運動、冥想或興趣紓壓
定期健檢：檢查血壓、血糖、血脂
結語
心肌梗塞不再是「老人病」，年輕型心肌梗塞正在增加。
一旦出現胸痛、胸悶或不明原因冒冷汗，應馬上送醫，把握黃金救命時間。平時也要養成健康生活習慣，才能降低急性心肌梗塞風險，守護心臟健康。
參考資料
Ibanez B, et al. 2017 ESC Guidelines for the management of acute myocardial infarction in patients presenting with ST-segment elevation. Eur Heart J. 2018;39(2):119–177.
Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). Eur Heart J. 2019;40(3):237–269.
衛生福利部國民健康署．心肌梗塞防治與急救宣導手冊．2023。
【更多KingNet國家網路醫藥報導】
原文出自KingNet國家網路醫藥年輕型心肌梗塞警訊：30歲也可能發病！認識症狀、危險因子與黃金救命時間
其他人也在看
把握帶狀皰疹治療黃金72小時！神經內科醫：錯過就可能痛一年
「醫師，我這幾天背後痛得像被火燒！」當病人掀開衣服，一條沿肋骨排列的紅疹與水泡出信傳媒 ・ 13 小時前
蔡依林演唱會今KKTIX開搶！她曝「小彩蛋」：請操練骨盆底肌能量
歌手蔡依林今年末將登上大巨蛋開唱，且一連嗨唱三天陪粉絲跨新年，昨（22）天搶先開放信用卡友、台灣大哥大和Jolin官網會員購票，今（23）天中午12點則全面開放，蔡依林也在社群發文透露小彩蛋「這次會陸台視新聞網 ・ 1 天前
籲台人別膝反射...「台灣不是烏克蘭」！許美華「講句傷人的話」：烏克蘭有台灣幾成的晶片產能、美國就不會放手了
許美華嘆道，「即使如此，但台灣不是烏克蘭，我還是相信台灣有很多烏克蘭沒有的主客觀條件和籌碼，可以守住這個島國。我不悲觀，因為沒有悲觀的選項。」放言 Fount Media ・ 20 小時前
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡
噩夢成真？英國男夢見96歲奶奶遇害 醒來後阿嬤真的身亡EBC東森新聞 ・ 22 小時前
慶生變調！ KTV包廂4友「推筒子」 涉賭全遭逮
慶生變調！ KTV包廂4友「推筒子」 涉賭全遭逮EBC東森新聞 ・ 1 天前
大谷翔平力量、態度超驚人！當家鐵捕盛讚：有他在陣中是我們的榮幸
體育中心／綜合報導道奇當家鐵捕「影帝」史密斯（Will Smith）近期上節目聊到大谷翔平，先是曝光大谷打擊練習的幕後趣事，並直呼大谷訓練態度驚人，盛讚：「有他在陣中是我們的榮幸。」FTV Sports ・ 1 天前
二封青龍影后惹議！孫藝真吐心裡話 加碼曬玄彬「人生四格」太甜了
孫藝真週三（19日）以電影《徵人啟弒》睽違17年勇擒第2座青龍影后，演員老公玄彬也以《哈爾濱》稱帝，儘管典禮後挨批「青龍獎成玄孫婚禮現場」，質疑迎來第46屆的青龍獎公信力，但主辦方已公開評審投票內幕。孫藝真昨也在IG發文，除了曬出與玄彬合拍的人生四格照放閃，更吐露得獎心聲。鏡報 ・ 23 小時前
罹罕病靠「輸液續命」嚴重骨鬆 25歲女申請安樂死：讓我走吧
《紐約郵報》（New York Post）報導，荷蘭自童年起便反覆進出醫院，長期受慢性疼痛、噁心及持續嘔吐困擾。醫師多年來無法確診，使她的病情在青少年時期急速惡化。她最終被診斷為「自體免疫性交感神經節病變」，這是一種罕見疾病，患者的免疫系統會攻擊控制呼吸、心跳、腸胃等...CTWANT ・ 10 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
別再誤會海鮮了！醫揭「慢性蕁麻疹」兇手：3招讓人不再癢
很多人曾有蕁麻疹而爆癢的經驗，為了找出兇手，開始戒吃海鮮、牛奶等，但過敏原檢測仍找不出元兇。皮膚科醫師烏惟新表示，若蕁麻疹已持續超過6週，就非食物的錯誤，應尋求皮膚科或風濕免疫科醫師的協助，將之視為一種需要耐心調養的體質問題。只要配合醫囑規律用藥，絕大多數的患者都能回歸平靜無癢的生活。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
不是咖啡就健康！這款恐害失明 研究：增7倍黃斑部病變風險
很多研究證實，咖啡可防糖尿病、脂肪肝，可護腎、心血管、大腦等，但一篇2025年發表的研究指出，即溶咖啡與乾性黃斑部病變存在相關性。習慣飲用即溶咖啡的人，發生乾性黃斑部病變的風險提高了將近7倍。而此病是銀髮族失明的主因之一。三立新聞網 setn.com ・ 57 分鐘前
南韓高中生昏迷遭多家醫院急診拒收致死 議員揭露：14家醫院「沒一間願意收他」
綜合韓媒報導，南韓國會「公共管理安全委員會」的民主黨議員楊富南（音譯）22日從119急救中心和釜山消防局獲得的資料顯示，當日上午6時17分，釜山某高中教師發現當事學生倒地抽搐、意識模糊但仍有呼吸，立即撥打119求援。報導指出，救護人員在6時33分到場，隨即展開初步處置...CTWANT ・ 1 天前
記憶力變強又抗老化！抗腦霧神食材每天吃「這一色」 醫師也在吃
你是否常在工作一整天後覺得腦袋卡卡、記憶力變差，甚至有時像「當機」一樣無法思考？這種狀況，不只是疲勞使然，背後可能與大腦慢性發炎、氧化壓力有關。醫師建議，多補充「1顏色」天然食材，讓腦袋清醒不卡關！健康2.0 ・ 1 小時前
術前偷吃一口也不行？醫示警「禁食原因」：可能救不回來 連一口水都有危險
手術前醫師總是千交代萬交代要禁食，若是輕忽可能會造成嚴重後果，尤其是老人家與小朋友不耐飢餓，容易違反規定。對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享術前禁食的5大重要觀念，幫助大家建立正確的手術安全知識！ 1、預防麻醉嘔吐不是小事 這可能是術前禁食最重要也最容易被誤解的核心概念！術前禁食的作用是「預防」麻醉併發症，不是醫師「故意刁難」患者。很多人一開始只覺得禁食幾小時沒什麼大不了，但仔細了解會發現，全身麻醉會抑制正常的吞嚥反射和咳嗽反射，這種保護機制失效通常持續到完全清醒，不像清醒狀態那樣能自主控制嘔吐。患者可能會發現手術前幾小時不吃不喝確實很難受，但這是「預防致命併發症」而不是「無謂的折磨」！ 2、誤吸風險差異很大 為什麼不同手術禁食時間不同？因為麻醉深度和手術時間完全不同！我觀察到很多患者一開始以為所有手術都一樣，但實際上全身麻醉的誤吸風險遠高於局部麻醉，危險程度當然差很多。 ・全身麻醉手術：需要禁食8-12小時，因為完全失去意識和反射能力 ・半身麻醉手術：禁食6-8小時，雖然意識清楚但下半身無感覺 ・局部麻醉手術：禁食4-6小時，主要預防緊急轉全麻的風險 3、胃排空時間有科學根據常春月刊 ・ 1 天前
民國75年前出生看過來 全台220萬人免費肝炎篩檢一次到位
【記者黃泓哲／台北報導】國健署宣布重大政策調整，凡民國75年（含）以前出生、年齡至79歲的民眾，即日起都能享有「終身一次免費B、C型肝炎篩檢」。國健署施預估可讓全台約220萬人受惠，協助更多國人提早掌握肝臟健康，降低肝病與肝癌帶來的威脅。壹蘋新聞網 ・ 17 小時前
12歲童喝雞湯出事！體重「飆破75公斤」險痛風
日前中國一家醫院揭露病例，有位12歲男童身高148公分、體重75.6公斤，他肚子腫大、體內尿酸嚴重超標，經詢問發現，男童把含糖飲料當水喝，家長還想幫他補營養，頻繁熬雞湯「吃補」，長期下來導致男童患上高尿酸血症，如果該症未改善，進而讓尿酸鈉鹽沉積在關節腔內，就會造成關節疼痛甚至變形，惡化成痛風，所幸即時治療讓男童無大礙。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 1 天前
男星爆罹腦動脈瘤「隨時會死」痛哭！醫揭高血壓恐致命
37歲韓國演員丁一宇自曝10年前被診斷出腦動脈瘤，得知自己「隨時可能會死」的他，在聖地牙哥朝聖時忍不住放聲痛哭。專家指出，腦動脈瘤平時可能沒有症狀，一旦破裂引發腦出血恐致命，而高血壓是造成腦動脈瘤主要健康2.0 ・ 1 小時前
4「易忽視小症狀」恐是罹癌徵兆 腫瘤學家認：令人意外
多留意身體異常訊號！邁阿密大學（University of Miami）腫瘤學家日前以「你應該了解4種令人驚訝的癌症症狀」為題撰文指出，酒後淋巴結疼痛、年紀輕受到輕傷就骨折、血鈣指數飆高、非哺乳期乳房異常，相比持續咳嗽、身體出現不明腫塊，這些可能是癌症徵兆的症狀容易被忽略，建議大家若發現相關狀況持續，應就醫評估是否罹癌。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 1 天前