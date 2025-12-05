年輕女主持人聽不懂？ 李四川：「要加強講話技巧」絕對沒有這個意思

對年輕的女主持人說出可能妳會聽不懂，李四川被轟歧視女性，他解釋，絕對沒有這個意思，自己要加強講話的技巧。（圖：李四川臉書）

因為對年輕的女主持人，說出「可能妳會聽不懂」，台北市副市長李四川被轟歧視女性，他今天（5日）解釋，絕對沒有這個意思，自己要加強講話的技巧。

女主持人詢問翡翠水庫的用水問題，李四川在解釋時加了一句「可能妳會聽不懂」，民進黨新北市議員張維倩表示，李四川上周才因為拿「穿著漂亮」形容蘇巧慧的年輕創意，遭質疑歧視女性，現在又對女主持人說「可能妳會聽不懂」，質疑身為老藍男的李四川副市長，性平學分可能要去補修一下。李四川則說明，如果聽完整段，絕對不是這個意思，自己講話非常坦誠，認識的人都知道，沒有那個意思。

因為表態願意承擔，投入新北市長選舉，「板橋阿嬤」是否發揮臨門一腳，李四川也表示，那是同一層樓的鄰居，上下班有時會碰到，叫阿嬤只是尊稱，重點不是在於阿嬤，但她講的話受教很多。據瞭解，阿嬤是在颱風天看到李四川穿著防颱整備背心回家，感動的說，副市長，你辛苦了，你愈辛苦，我們就安全。