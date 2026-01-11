年輕女子耳朵竟「長香菇」 內視鏡畫面嚇壞醫：快戒掉這習慣

一名女子常挖耳朵，發現耳朵悶塞就診，醫師用內視鏡檢查，發現長了像香菇的耳黴，圖為示意圖。（翻攝自Pexels圖庫）

很多人都有挖耳朵的習慣，不過，醫師提醒沒事別亂挖。兒科醫師黃士倫近日分享案例指出，一名年輕女子有挖耳朵習慣，但突然兩耳悶塞前來就醫，一檢查裡面竟然長滿了毛茸茸類似香菇的東西。黃士倫說，這是耳黴，也就是耳朵長黴菌了。

宥苗診所院長黃士倫近日是在臉書粉專「黑倫醫師x健康資詢」發文指出，一名年輕女子，一直都有挖耳朵的習慣，半年前曾因外耳道發炎就醫，經過幾次治療痊癒，之後就也沒有回診。

黃士倫說，這次女子兩耳搔癢悶塞前來求診，他安排內視鏡檢查，結果發現「耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，這就是耳黴，耳朵長黴菌」。

「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵。」黃士倫表示，他都會再三叮嚀這件事。他提到，經常自己挖耳朵，有可能造成外耳道發炎、意外耳膜破裂出血、耳朵長黴、耳膿瘍等，嚴重時甚至可能影響聽力。

貼文引發網友討論，有人留言詢問：「洗澡時可洗耳朵嗎？」黃士倫回覆表示，「耳後、外耳廓可清洗，不要特別清潔耳道內，洗澡後把頭傾斜一邊，甩掉耳朵裡的水，耳外用毛巾擦乾即可。」另外也有人提到，「不挖就不知道耳內剩下多少耳垢？黃士倫則建議，應找專業醫師，固定每半年清一次耳垢，平時自己不要挖耳朵。

