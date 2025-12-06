年輕女子「洗澡遭偷拍」又被追撞 男子變態行徑全曝光！

（社會中心／綜合報導）桃園市平鎮區今年 8 月間發生一起多起連續犯行案件。一名邱姓男子因追求女子不成，行為逐步升高，從潛入女子住處到偷拍洗澡，再到街頭開車撞擊多人，最終導致三人受傷、電桿被撞斷，整起事件在檢方調查後以多項罪名提起公訴。

示意圖／擷取自免費圖庫freepik

根據調查顯示，事件最早可追溯至 8 月 4 日清晨。邱男當時已對女子産生強烈執念，趁女子住所無人之際試圖闖入但未成功。未料到 8 月 19 日晚間，他再次潛入住處，看到女子在浴室洗澡，竟拿出手機偷拍影像。隔日清晨，他將影片傳給女子，並夾帶「我他媽的愛你，看不出來喔」、「我的愛是垃圾」等訊息，使女子深感不安，隨即報警申請保護令。

然而事態並未因此終止。8 月 23 日晚間約 10 時 25 分，邱男在南京路、大連街口附近開車行經時，發現女子與王姓男子共乘機車。因妒意突發，他直接由後方高速衝撞機車，兩人當場倒地。邱男見狀後並未停手，反而迴轉車輛，再度衝向倒臥地上的王姓男子並輾過其身體，造成其右側股骨位移性閉鎖性骨折與多處擦傷。

女子也因撞擊受傷，右上肢、左臀與背部皆出現挫傷。更嚴重的是，由於撞擊力道巨大，附近電線桿被直接撞斷，碎裂的電桿波及一名路過的黃姓男子，造成其多處受傷。路人見情況失控，立即報警。警方趕抵現場後，將邱男當場拘捕，三名傷者則緊急送醫處置。

檢警在後續調查中確認，男子的行為與追求女子遭拒之後的執念有關。警方調閱訊息記錄、現場影像、被害人陳述及診斷證明後，認定邱男涉入侵民宅、違反跟騷法、無故錄製他人性影像及殺人未遂等罪。桃園地檢署審酌其多次犯行及攻擊手段，最終以殺人未遂罪嫌從重量刑方向提起公訴。

整起事件涉及跟蹤、偷拍、暴力衝撞等多重違法行為，引發地方高度關注，後續將由法院進一步審理。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

《引新聞》提醒您：尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110；現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

