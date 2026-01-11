年輕女子「耳朵驚見香菇」 醫揭1習慣害的：長黴了

生活中心／劉宇鈞報導

年輕女子耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西。（圖／翻攝自黑倫醫師x健康諮詢臉書）

很多人會有「挖耳朵」的習慣，但可別為了貪圖一時的舒適而太常挖，否則恐會得不償失！兒科醫師黃士倫近日在臉書粉專透露，就有一名妙齡女子因為耳朵不適前來就診，但檢查後發現兩耳內竟然出現像香菇般的東西，竟然長黴菌了！

黃士倫表示，該名年輕女子本身就有挖耳朵的習慣，半年前曾因外耳道發炎前來就診，經過幾次治療後症狀明顯改善，後續便未再回診。期間每次看診時，黃士倫都一再提醒對方「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」，希望能降低耳道再次受傷的風險。

黃士倫指出，這次患者因雙耳出現搔癢、悶塞感再次求診，經由內視鏡檢查後發現，耳內竟長滿毛茸茸、外觀類似香菇的物質，確診為「耳黴」，也就是耳朵內滋生黴菌所致。

黃士倫也藉此再次向大眾宣導，耳朵相關問題的原則就是「少挖少毛病，常挖毛病多」。他提醒，經常自行挖耳朵，容易造成外耳道發炎，甚至可能發生意外導致耳膜破裂出血，還可能引發耳黴、耳膿瘍等問題。

