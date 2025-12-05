年輕女性偏頭痛困擾多 醫師：針灸助改善、降低用藥

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

偏頭痛是一種常見的神經血管性疾病，被世界衛生組織列為全球50歲以下族群失能的重要原因，對年輕女性影響尤為明顯。患者發作時常出現單側搏動性劇烈頭痛，可能持續數小時至三天，並伴隨噁心、嘔吐、畏光、怕吵等症狀，嚴重干擾工作與生活。許多病人仰賴止痛藥緩解，但也擔心長期服藥的副作用。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區中醫科主治醫師周文程表示，中醫針灸與中藥治療可作為預防偏頭痛的方式，幫助病人降低發作頻率與止痛藥使用量，提供副作用更少的選擇。

30歲的上班族陳小姐，過去在月經前兩天常出現右側太陽穴劇痛，甚至需要請假休息。接受針灸與中藥治療後，偏頭痛發作頻率與疼痛強度明顯下降，生活品質改善。

周文程指出，針灸治療偏頭痛並非僅憑臨床經驗，近年已有多項研究證實其效果。2016年發表於《考科藍系統性文獻回顧》的分析統整了22項隨機對照試驗、近5,000名病人，結果顯示針灸預防偏頭痛的效果優於安慰劑或假針灸，且副作用較少。

2020年刊登於《英國醫學期刊》（BMJ）的多中心隨機對照試驗也進一步支持針灸療效。研究將150名偏頭痛患者分成針灸與偽針灸兩組，治療8週後，針灸組每月偏頭痛發作天數平均減少3.9天，療效顯著優於對照組。患者不僅頭痛改善，生活品質也提高。

研究指出，針灸可能透過調節大腦疼痛處理網絡，降低與偏頭痛相關的神經傳導物質（CGRP）與發炎物質濃度，減少大腦對疼痛訊號的過度反應。

周文程提醒，對於偏頭痛發作頻繁、或希望減少止痛藥使用的病人，針灸可作為安全有效的長期治療選項。他建議患者諮詢專業中醫師，將針灸納入整體治療規劃，改善頭痛困擾並提升生活品質。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）



