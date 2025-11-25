年輕女性子宮滿佈肌腺瘤 微波消融告別每月經痛
好醫師新聞網記者邊建元／新北報導
圖：婦產部長陳國瑚醫師／台北慈濟醫院提供
35歲的李小姐近三年總會因為生理期而腹痛難耐，日常生活都受到了影響，擔心身體狀況的她前往台北慈濟醫院就診。婦產部陳國瑚部長透過超音波與抽血檢查，發現子宮內佈滿子宮肌腺瘤，透過腹腔鏡與婦科超音波導引，進行子宮肌腺瘤微波消融治療，術後李小姐的症狀大幅改善，生活品質也得到提升。
子宮肌腺瘤是一種子宮內膜異位的疾病，即子宮內膜腺體組織出現在子宮肌肉層內，導致子宮壁增厚、慢性發炎。形成原因多與經血逆流及免疫功能異常有關。陳國瑚部長目前也擔任台灣婦產科內視鏡暨微創醫學會理事長，他進一步說明：「子宮肌腺瘤好發於35-50歲的女性，是生育年齡婦女重要的婦科疾病，台灣地區婦女的盛行率約有20-30％，在不孕的女性中也相當常見。當這些異位(經血倒流並長入子宮肌層)的內膜組織在月經週期受到賀爾蒙刺激時腫脹發炎，就可能有劇烈腹痛、經血過多以及壓迫膀胱導致頻尿等症狀，長期下來更會因為子宮結構性改變與慢性發炎而影響受孕。」
臨床診斷子宮肌腺瘤可以透過病人主訴、內診、超音波及抽血檢查來判斷。過去的治療方式有藥物及手術摘除子宮兩種，藥物治療可暫時控制經痛與經血過多，但長期使用荷爾蒙類藥物抑制劑容易出現類似停經更年期的副作用，例如熱潮紅、盜汗與骨質疏鬆；手術切除全部子宮雖能徹底移除病灶，但對希望保留子宮或仍有生育計畫的女性而言就無法再生育，代價較大；而若只切除局部子宮肌腺瘤，則無法完全清除、症狀改善有限。
隨著醫療科技的進步，微波消融成為近年來的治療新選擇，醫師在腹腔鏡及婦科超音波的導引下，將消融針精準進入病灶，釋放高能量微波破壞異常內膜腺體組織，使其失去活性而逐漸縮小壞死，達到止痛與減少經血的治療目的。
陳國瑚醫師表示：「微波消融治療的範圍可透過影像導引精準掌握，不容易傷害周邊組織，也因為術中保護子宮內膜，病人術後不影響懷孕。此外，微波消融治療術後疼痛感低、併發症風險也較小，根據臨床追蹤，近九成的病人預後狀況良好，能恢復正常月經週期，經痛大為改善，提升生活品質。」
陳國瑚醫師提醒，女性應定期接受婦科健康檢查，透過子宮頸抹片、抽血與骨盆腔超音波可早期發現異常，及時介入治療。如果出現上述症狀或疾病，建議尋求專業醫師診斷，與醫師討論最適切的治療方式並定期追蹤，以維護生活品質。
