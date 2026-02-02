年輕女私密處狂癢一個月！醫驗血驚見「1指標」超嚴重

婦產科醫師邱筱宸日前在臉書分享一起特殊案例。一名年輕女性因私密處搔癢問題前來就診，患者表示這一個月來私密處極度搔癢，讓她坐立難安，晚上更是癢到無法入眠。雖然曾多次至診所就醫拿藥，治療後當下症狀確實有所改善，但沒過幾天，搔癢情況又再度出現，反覆發作讓她相當困擾。

邱筱宸醫師經過詳細檢查，確認該名女性為念珠菌感染。她指出，之前其他醫師的治療方式都是標準且正確的，按理說症狀應該要消失。然而這名患者卻始終無法痊癒，反覆感染的情況令人懷疑是否有其他潛在因素。

醫師進一步詢問患者的飲食習慣，詢問是否經常食用麵包、蛋糕或飲用手搖飲料。該名女性坦承自己是超級澱粉控，平日飲食中大量攝取澱粉類食物。基於這項線索，邱筱宸醫師安排患者進行抽血檢查，結果令人震驚，糖化血色素竟然高達9.9%，遠遠超過6.5%的糖尿病診斷標準。

邱筱宸醫師解釋，高血糖會導致尿液、血液和分泌物中的糖分顯著增加。對於念珠菌而言，這種高糖環境就像是完美的培養皿，提供了極佳的生長條件。念珠菌特別喜歡在溫暖潮濕且富含糖分的環境中繁殖，因此高血糖患者的私密處成為念珠菌滋生的理想場所。

除了為念珠菌提供良好生長環境外，高血糖還會影響人體免疫系統的正常運作。邱筱宸醫師表示，血糖過高會影響白血球的功能，降低身體對抗病菌的防禦能力，使得感染更容易發生且難以根治。這就解釋了為何這名患者即使接受正確治療，症狀仍會反覆出現的原因。

這個案例凸顯了血糖控制對於預防私密處感染的重要性。邱筱宸醫師強調，女性私密處反覆感染不一定只是衛生習慣或藥物治療的問題，血糖也是關鍵因素之一。許多人可能沒有意識到，飲食習慣竟然會直接影響到私密處健康。

在了解問題根源後，這名年輕女性開始調整飲食習慣，減少澱粉類食物的攝取，積極控制血糖。經過一段時間的飲食調整和血糖管理，她的症狀明顯改善，私密處反覆感染的問題也逐漸穩定下來，生活品質得到顯著提升。

