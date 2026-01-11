年輕女耳朵竟「長香菇」畫面曝！醫揭「1習慣」惹禍

生活中心／楊佩怡報導

不少人可能養成了「挖耳朵」的習慣，也有些人洗澡或游泳後，因耳朵進水會感到不適，習慣拿起棉花棒挖一挖耳朵，感受瞬間暢通的爽感。近日就有醫師分享，一名年輕女子平時有挖耳朵習慣，結果日前因不舒服來找他看診時，發現該女子耳內長滿「毛茸茸類似香菇」的東西，竟然是長了黴菌。

兒科醫師黃士倫日前在臉書發文分享，一名年輕女子平時有挖耳朵的習慣，半年前因外耳道發炎來找他看診。經過幾次的治療後女子恢復了許多，之後就沒再回診。每次看診時，黃醫師都會再三提醒對方「耳朵別亂挖、不挖耳朵沒事、沒事別挖耳朵」。結果這次該女子因兩耳都有搔癢、耳悶感，因此又來找他看診。

有女子長期挖耳朵發炎後，導致耳朵長出小香菇，也就是長出耳黴。（圖／翻攝自臉書@黑倫醫師x健康諮詢）

沒想到，內視鏡檢查結果出爐後，竟發現該女子的耳內長滿了毛茸茸類似香菇的東西，畫面中可見，一塊明顯的黃褐色的塊狀物上，其表面呈現不規則的顆粒狀、毛絨狀質感。黃醫師指出，那一顆顆像香菇的東西其實是「耳黴」，也就是耳朵長黴。醫師再次向大家宣導，耳朵的問題是「少挖少毛病，常挖毛病多」，常常自行套挖耳朵容易造成外耳道發炎 、意外耳膜破裂出血、耳黴、耳膿瘍等問題。

先前有醫師指出，耳垢大多堆積在耳道外側的軟骨部，正常情況下可自然排出。（示意圖／民視新聞資料照）

事實上，耳鼻喉科醫師陳亮宇曾指出，耳垢大多堆積在耳道外側的軟骨部，正常情況下可自然排出，使用棉花棒反而容易把耳垢推進不具彈性的硬骨部。如果真的很想挖耳朵怎麼辦？他建議安全範圍以「小拇指可及的深度」為宜，同時使用小拇指前需先洗手消毒，降低感染風險；不過耳朵癢經常伴隨異常症狀，像是分泌物異味、異物感、聽力受損等，可能是外耳炎、小蟲入侵或耳垢過度堆積的徵兆，此時應立即就醫，而非自行處理。





