年輕女被警「當街攔車」警：辦妨害風化案認錯人

台北市警方追查妨害風化案件時，誤將一名女子認成查緝對象，趁著對方搭上車等紅燈時上前攔車，查緝身分。不過雙方交談後，警方發現抓錯人，當下致歉離開，但輿論已經發酵，後續警方承諾，會加強訓練同仁執法技巧。

紅燈亮起，車輛紛紛停下，這時一名員警騎著警車，鑽進車陣中攔下轎車。警方：「方便幫我停一下嗎。」

警方要求車上人員下車受檢，因為他們正在追查妨害風化案件。警方：「你有相同特徵，所以我們才誤認，所以我們其實也不太確定，就我們還在釐清當中。」

女子聲稱是誤會，但警方仍將他的手機拿走，並設定飛航模式，結果真相揭曉，警察真的抓錯人。

遭警方誤逮女子：「我不知道，那個時候可能警察就跟錯人，他的犯人好像衣服跟我的裙子吧，剛好是同樣配色，他就跟監這個背影，然後就跟成了我，就突然警察包圍我們，然後就叫我們熄火下車，而且是路中間喔。」

當時女子在復興北路逛街後，於長春路復興北路搭上車，值勤員警注意到，誤以為她涉犯妨害風化，因此過了兩個路口，趁女子等紅燈時警方便將她攔查。

事發地點就在捷運中山國中站附近，當時員警衝進車陣，將女子給攔下，不過當時正值下班尖峰時段，車輛來來往往，就有不少人被嚇了好大一跳。

三民派出所所長陳于涵：「此時接近下班尖峰時間，路上人車眾多，而有誤認攔查對象之情事，於釐清後隨即致歉離去。對於民眾造成困擾，本分局深感歉意，將會再加強訓練同仁執法技巧。」

對此警方回應，執法過程態度平和，並沒有實施強制力，符合規定及比例原則，但造成民眾困擾，他們也致歉。

