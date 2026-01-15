年輕女賊逛一中商圈偷手鍊 網驚：不知道有監視器嗎？

【記者鮮明／台中報導】台中市一中商圈1家飾品攤昨（14日）晚發生竊案，2名年輕女子1人疑似分散店員的注意力，另1人偷偷將1條手鍊藏進包包內，若無其事結伴離去。被害店家將畫面上傳社群，網友發現這2名女子年紀輕輕狀似學生，好奇說：「她們不知道有監視器嗎？」

台中市警二分局育才派出所昨晚受理一件竊案，一中商圈內的1家飾品攤業者報案，表示在盤點攤位財物時發現一條手鍊不翼而飛，經自行調閱監視器發現，發現是1名身穿灰色外套的年輕女子所為。

根據監視器畫面，該名灰衣女與另名白衣女一同到攤位看金飾，白衣女走到攤位另一頭，女店員轉身招呼白衣女時，灰衣女趁機將1條手鍊放進包包內，白衣女再走向灰衣女，2人若無其事步行離去。

由於2名女子看起來像學生，引發網友討論：「年紀輕輕就當竊賊，後面人生絕對很糟糕」、「抓到會有前科」，也有人好奇說：「她們不知道有監視器這種東西嗎？」

警方受理後，已鎖定犯嫌樣貌特徵，將擴大調閱案發地周邊監視器影像循線追查，力求儘速將犯嫌查緝到案，依法偵辦。

第二分局分局長鍾承志提醒商圈店家強化自主防衛與聯防機制，包括機動調整貨架、針對監視器死角及易遭竊商品區域提高巡視清點頻率等，避免讓宵小有可乘之機，一旦發現商品遭竊，請保全相關跡證立即報警，以維護財產安全。

灰衣女下手行竊時，女店員正在另一頭招呼另名白衣女。翻攝Threads/fragrant_2000

