年輕女車手「出車」多次 到台東面交首度「翻車」

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東警方近日逮捕一名年輕女車手，她「出車」多次，第一次翻車，日前與被害人相約火車站前車行，當她下火車到了車行前，上了被害人車、拿走現金，便下車回到車行，想搭下班火車離開，這時埋伏警方現身將她逮捕。

警方去年10月接獲報案，民眾稱其父親因假投資被騙上百萬元，這次又要面交現金，實在看不下去，希望警方幫忙逮人，也能取回被詐款項。

警方發現，詐團成員在臉書搭訕、與被害人加為好友，隨後再加入其LINE帳號，起初詐騙集團成員透過LINE每日噓寒問暖，降低被害人戒心後，再介紹被害人加入由詐騙集團建置虛假投資平台，對其宣稱「高收益」、「投資回報率高」等誘人條件，吸引其上車，投入現金購買虛擬貨幣，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，並於平台內買賣虛擬貨幣，再由專員上門與被害人進行面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶。

雖然被害人還是聲稱「APP上的數值一直跳動，這次應該可以換回現金」，但家人實在看不下去而報案，台東縣刑大獲報後組成專案小組，日前在台東車站前的車行逮捕22歲的李姓年輕女車手，現場查扣手機1支、47萬元等證物。

警方表示，李姓女車手先前已在全台各處取款多次，這次第一次到台東取款卻翻車，全案依刑法詐欺罪嫌，移送台東地檢署偵辦，經檢察官訊後向法院聲請羈押禁見獲准。

