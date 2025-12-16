年輕女靠「最討厭的青椒」打通血路 醫：身體正需要這份刺激！

許多人討厭的蔬菜味道，恰恰是身體最需要的營養來源，中醫師余雅雯指出，特別是容易手腳冰冷、情緒緊繃的族群，這些讓人皺眉的食材，可能正是幫助通血路、暖身體的關鍵。

很多時候我們以為討厭的是味道，但其實討厭的是身體沒力氣去面對的那份刺激，而那份刺激剛好是身體正在缺的東西。 （示意圖／Pixabay）

余雅雯分享一位年輕女性患者的案例，該患者手腳總是冰得像冰棒，平時容易胸口悶悶的、晚上難以入睡，甚至腸胃虛弱，只要一緊張就會胃痛。透過手指微循環檢查發現，按壓放開後，她的指尖竟然要等到3秒後才慢慢恢復血色。余雅雯表示，這代表她不單純是體質虛寒，而是整個循環都卡住了，導致情緒卡、肚子卡、連氣也卡在體內。

廣告 廣告

在詢問飲食習慣時，該患者表示自己最怕的味道就是青椒、蔥蒜、韭菜這類辛香料。余雅雯指出，剛好這些都是最能幫助她行氣、暖身、疏肝的食物。她表示，很多時候我們以為討厭的是味道，但其實討厭的是身體沒力氣去面對的那份刺激，而那份刺激剛好是身體正在缺的東西。

一位年輕女性患者的案例，該患者手腳總是冰得像冰棒，甚至腸胃虛弱，後來吃青椒、中藥調理，逐漸改善症狀。 （圖／Photo AC）

余雅雯解釋，青椒味道重是因為含有槲皮素，這是一種能幫助抗氧化、排毒的營養素。此外，青椒還含有超高的維生素B6，能穩定情緒、改善經前效應，是女性非常需要的營養。更難得的是，青椒是蔬菜中少數屬於溫性的食材。

該名女患者在嘗試吃青椒與中藥調理後，身體出現了驚喜變化，手腳變暖、胸悶減少、腸胃不再卡住，睡得比以前安穩，情緒也鬆了，像深呼吸終於吸得下去。余雅雯建議，如果容易手腳冰冷、經前情緒不穩、腸胃卡卡或心口悶，不妨試試看青椒。她強調，不用逼自己一次吃很多，但從一兩口開始讓身體認識它。至於彩椒，功效與青椒略有不同，彩椒則是補脾胃，同樣對身體有益。

延伸閱讀

保警洗私車遭控貪污198公升水 檢認無不法意圖不起訴

公私協力深化打詐量能 法制與實務交流共築防詐防線

飯店女員工遭呼巴掌打到命危 天道盟孔雀會長被起訴