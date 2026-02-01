年輕女「私密處癢1個月」治不好！醫查「1常見病」害的：一堆人小心

記者施春美／台北報導

一名年輕女孩因為念珠菌感染，而坐立難安。(示意圖／AI生成)

很多症狀是身體在發出訊號。醫師邱筱宸表示，一名年輕女孩就診時表示，這一個月她私密處極度搔癢，讓她坐立難安，雖曾就醫治療，但始終無法治好。邱筱宸表示，檢查確認是念珠菌感染，年輕女未能治癒，是因超級澱粉控，導致糖化血色素高達9.9% ，遠超過6.5%的糖尿病標準。

婦產科醫師邱筱宸在其臉書表示，上述女子就診時，眉頭深鎖，因為女子這一個月來坐立難安，晚上私密處癢到睡不著。雖去過診所拿藥，治療完當下有改善，但沒過幾天，搔癢的情況反覆出現。

廣告 廣告

年輕女超愛澱粉食物 糖化血色素竟高達9.9%！

邱筱宸表示，她檢查後確認女子是念珠菌感染，之前醫師的治療都是標準且正確的，症狀理應消失。之所以反覆出現，可能是因為身體提供了太舒適的環境，讓黴菌持續滋生，因此她詢問女子「是否常吃麵包、蛋糕，或手搖飲？」女子坦承是超級澱粉控。抽血一看，糖化血色素竟高達9.9% (6.5%以上是糖尿病)。

邱筱宸表示，高血糖會導致尿液和分泌物中的糖分增加。對念珠菌而言，高血糖是非常完美的培養皿。此外，高血糖也會影響白血球的功能，讓身體消滅病菌的能力變差。當血糖控制好，私密處反覆感染的狀況，也慢慢穩定下來。

更多三立新聞網報導

不是6小時！研究曝「睡滿這時數」才能長壽：少一點都害命

他勤跑健身房、嚴控飲食 「1行為」害短命！一堆人中

80歲翁本來身體硬朗 「這樣清淡飲食」反害腎衰竭、大腸癌

獨家／男喝7天「貢丸湯」竟尿毒症？醫揭「驚人真相」：1器官早壞了

