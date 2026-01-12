年輕妹健檢驚覺「胃食道火燒厝」大腸長息肉 4大不良習慣曝光

【緯來新聞網】許多人仗勢著還年輕，飲食就不忌口，沒想到後果卻超慘。一名女子因為還年輕，平時不注重飲食，作息也不正常，雖然偶爾會脹氣和拉肚子，但症狀不嚴重，她就沒有太在意，一直到健康檢查報告出來，才讓她有了警覺。

一名女子仗恃著年輕，飲食作息不正常，結果健康檢查結果超慘。（示意圖／翻攝自pixabay）

「不要以為年輕就可以亂吃！」原PO在Threads發文透露，過去以為自己只是偶爾脹氣、拉肚子，結果做腸胃鏡檢查，發現胃裡面根本火燒厝，確認是胃食道大逆流，因為生活飲食習慣不好，常常空腹喝咖啡、吃飯超快、晚睡又愛吃辣。



更可怕的是，照大腸鏡發現有大顆的腺瘤息肉，原PO以為自己還年輕不會長這種東西，結果超級大顆，當場發現即刻切除，假如放著不理會，可能不到10年就會惡化成大腸癌。



醫師告誡，現在很多2、30歲的年輕人腸胃早就出問題，但症狀輕微就不當一回事，結果拖到報告一出來整個超難看。為此原PO奉勸，身體不舒服不要硬撐，該檢查就檢查，「你以為沒事，不代表它真的沒事啊」。



經歷曝光後，網友紛紛留言提醒：「吃東西太快真的會很慘⋯我才23歲已經胃下垂+胃食道逆流」、「會發炎的食物少吃」、「身體健康真的好重要⋯⋯」、「我也是30歲去檢查出瘜肉跟輕微胃潰瘍！做檢查真的很重要」、「真的不要害怕做檢查，現在腸胃鏡都可以選擇做無痛，真的沒感覺，做完可以更安心唷！」、「我要警惕自己」。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

甄嬛開嗆渣男、小三！孫儷新戲討論度破億 被鄧超要求降低分貝

上船了！羅蘭受奧運日本代表親教學 羽根田卓驚喊：太激烈