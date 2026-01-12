年輕妹車禍急開刀 醒來父母「2句話」引網友怒火

一名女網友因為車禍切除脾臟跟半個胰臟，術後醒來面對的卻是父母否定的言語。（示意圖／PhotoAC）





最親近的人的言語往往會帶來最重的傷害，一名女網友因為車禍開刀切除脾臟跟半個胰臟，術後醒來面對的卻是父母「妳這樣怎麼嫁人」等言語。貼文讓網友看了十分心疼，怒轟她的父母說「外貌有比命重要嗎」。

一名女網友在Dcard上發文，她心碎表示，自己因為車禍做了胰臟半切、脾臟全切，腹部留下了一條長長的疤痕，但讓她最痛的是父母不是先關心她，而先開始否定她的未來，「妳才19歲，以後怎麼辦」，並擔心她「以後怎麼嫁人」。女網友十分崩潰，開始自卑地不相信自己能夠被愛、能被人真誠的關心，她直言「因為連我自己都接受不了這樣的身體，我怎麼去奢求別人能接受這樣的我」。

網友怒轟原PO父母

貼文引來許多網友的心疼，不少人開罵「你父母很糟糕，外表有比妳的命重要嗎」、「真不敢相信這是為人父母會說出來的話」、「那是你父母的錯不是你，不要用這些話來懲罰自己」；也有人鼓勵她「女生不隨便結婚生小孩，生活都不會太差哦，別被父母影響，覺得一定要結婚生子，那已經不是人生必經過程」。

網友曬出自己的傷疤鼓勵原PO

許多動過大手術的網友紛紛曬出猙獰傷疤的照片來鼓勵原PO，真正愛她的人不會在意這些。「我手臂裡面有一整條的鋼釘、大腿髖關節還有一大條、右腋下因為淋巴血管瘤又開了一條，我女友一樣愛我，不用擔心愛你的人不會在意這種事情」，「我小時候動大手術，肚子上有一條很長的疤痕，男友聽完由來以後心疼我這麼小就動手術還哭了」、「我開了6次刀，肚子留下大概5條疤痕，腰後一條10公分，直到男友第一次看到我的肚子，他愣了一下，直接抱著我說沒關係，每次想起我都很感動」。

