年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因

健康中心／陳慈鈴報導

睡眠品質不好，可能會對生活造成影響。（圖／資料照）

你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。

蔡明劭於臉書粉書粉專「蔡明劭 耳鼻喉醫師」分享最近門診出現的一樁離奇案件，有位年輕小姐被打鼾困擾多年，睡覺總是翻來覆去、醒醒睡睡、白天萎靡不振。但她卻帶著亮晶晶的眼神走進來，語氣神祕地對他說：「蔡醫師，我發現一個超級神奇的方法！只要睡沙發，我就能一覺到天亮，連續五小時沒醒過耶！」對於沙發可以治療打鼾讓他相當困惑，認為聽起來比長庚所有醫療器材加起來還玄。

蔡明劭表示，小姐還說，某天看電視看到睡著，於是就在沙發上「一夜好眠」。之後不死心連續測試好幾天，只要睡沙發就睡得像天使。讓他聽完不禁瞇起眼，「難道這張沙發有磁場？還是隱藏什麼睡眠魔力？」

蔡明劭說，進一步做了睡眠檢查才發現，平躺AHI高達50（重度 OSA），但側睡時可降到20以下，於是問：「妳在沙發上，是不是沒辦法好好平躺？」對方的眼睛瞬間睜大並表示「對耶！沙發太窄，躺著會卡到，我都不自覺側著、臉朝外睡！」

蔡明劭因此推斷，不是沙發有魔力，是姿勢性睡眠呼吸中止症（Positional OSA）。只要一側睡，呼吸道就不容易塌陷；但一平躺立刻「鼾聲雷動」。最後更總結，不是每張沙發都能治療打鼾，但這位小姐的沙發，意外逼她「整晚側睡」，反而成了天然的姿勢治療器！真正的兇手不是沙發，而是睡姿。

