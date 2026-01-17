年輕姊弟欠繳租金逾2月！律師陪同趕人真相曝光 房東嘆：我才是壞人

王至德指出，房客如積欠租金超過「2個月」的租金總額，房東可以發存證信函催告限期給付，若房客還是不付，房東才能合法終止契約。（示意圖／photoAC）

律師王至德近日分享，一名房東因同情年輕房客的處境，暫時同意讓租客第4個月先繳一半租金即可，沒想到對方卻一拖再拖，直到欠繳超過2個月租金，房東才決定要將房客趕走，怎料雙方當面攤牌後，才知道年輕房客經濟狀況相當拮据，讓房東事後忍不住感嘆「我們好像才是壞人」、「好有罪惡感」。

王至德在臉書粉專「法老王 - 王至德律師」發文道，曾有位房東找他求助，表示自己以略低於行情的價格租房給一對年約20多歲、看起來老實的姊弟，前3個月對方都正常繳錢，第4個月起便開始以薪水未發為由，哀求先給一半，結果直到第8個月，依舊未能繳齊房租，甚至不主動告知。

王至德提到，房東認為自己遭愚弄很生氣，明明是好心幫忙，房客卻只會說「下個月」，根本沒有誠意要租房，加上房客已經欠繳超過2個月的房租，因此希望能請他陪同與對方談判，想將「租霸」趕走。

王至德透露，為了替當事人出頭，他和房東一起到租屋處時，劈頭就問房客「為什麼一直拖欠房租？欠到2個月，現在沒得談，就是把房子還回來，把房租繳清，不然就上法院」，而姊弟倆找來的友人隨即掏出拖欠的租金交給房東，姊姊則低頭道歉，坦言「因為我找工作不順利，只靠弟弟打零工賺錢，扣掉吃飯，實在繳不出1個月的房租」。

王至德表示，弟弟在一旁沉默不語、頭更低了，姊弟倆的友人才說，兩人因為不好意思一直跟房東說明難處，才選擇悶在心裡。房東全程沒有開口，直到與房客約好搬離時間並離開現場後，才忍不住感嘆「我覺得我們好像才是壞人」、「我覺得好有罪惡感」。

對此，王至德直言，雖然這則故事令人感到無奈，但回歸法律面，房東如果遇到房客不繳租金，並不是隨時都可以把人趕走，依據法律規定，房客積欠租金，欠超過「2個月」的租金總額，房東就可以發存證信函催告限期給付，若房客還是不付，房東才能合法終止契約收回房子，「故事裡的房東雖然心軟，但在法律程序上，她是站得住腳的喔！只是，我也覺得自己才是壞人。」

