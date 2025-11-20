年輕家庭好消息！高市府將加碼租屋與生育補助

▲力挺母語教育！陳其邁：推動台語文化、落實語言平權。

力挺母語教育 陳其邁：推動台語文化、落實語言平權

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市議會今（20）日進行施政報告與質詢，針對議員關注的母語教育推動與台語文化保存議題，市長陳其邁強調，台語作為國家語言，必須受到制度性保障與公平對待。他表示，「沒有語言，就沒有文化」，母語保存是文化永續的核心，更是現代城市應具備的多元價值。

陳其邁指出，市府將持續推動母語為教學語言的實驗學校，並在經費、師資與課程資源上全力投入，打造更完善的教學條件。他強調，母語教育不應僅停留在家庭，而應走入校園、深化教室日常，落實語言平權，讓文化傳承更加紮實。

廣告 廣告

在哈瑪星鐵道文化園區發展方面，陳其邁表示，市府已要求相關單位全面檢討原始設計，重新盤點各路段現況，以盡可能保留歷史紋理與城市記憶。他指出，鐵道文化是高雄珍貴的共同資產，市府將與國家鐵道博物館洽談合作，包括展示、租借與活動規劃模式，並請文化局積極推動，讓園區成為展現高雄歷史魅力的指標景點。

針對議員關心的電腦設備再利用議題，陳其邁強調，市府支持減廢精神，將研議與民間組織及大型企業攜手推動資源共享，從公益需求出發，創造多方共贏。他表示，高雄與多個國際姊妹城市互動密切，若能透過企業捐贈與設備再生方案，不僅可協助弱勢族群，也有助深化城市外交，提高高雄在資訊教育與永續發展上的國際能見度。

面對少子化衝擊，陳其邁指出，問題已關係到國家競爭力與年輕世代負擔，政府必須積極介入。他說明，高雄已推動生育補助、坐月子補助、托育與幼教支持等措施，並將運用重劃稅新增財源，加碼租屋補貼與生育補助，協助年輕家庭降低育兒壓力。

陳其邁最後表示，唯有中央與地方共同努力，才能形成改善少子化、推進文化與教育政策的良性循環，為城市與國家奠定永續發展基礎。（圖╱高市府提供）