年輕專屬優惠 動滋、文化幣今用完者再加碼

▲1月底前使用完「1200點文化幣」及「200元加碼青春動滋券」的青年朋友，最高可再獲得200點文化幣與100元青春動滋券雙重回饋。（圖／文化部提供）

[NOWnews今日新聞] 時序邁入年底，年輕國民專屬的動滋券、文化幣使用期限有將到期。文化部部長李遠與運動部部長李洋攜手推出加碼，16至22歲把動滋券、文化幣都提早用完的青年，合計最多可以拿到加碼「300元」價值。李遠推薦走進電影院觀賞強勢上檔的國片，李揚則笑稱到球場打羽球。

運動部針對16至22歲國民發放青春動滋券500元，效期到今年底，並在日前宣佈加碼，只要在10月底前使用完畢即可獲得「200元加碼券」，將在11月1日領取。

10月中旬李遠、李洋出自會面，10月底就推出首波正式合作，兩部會合作加碼，分成兩波任務，完成者最多可以再拿到200點文化幣與100元青春動滋券。

第一波針對13至22歲青年使用的文化幣，13至15歲有600點、16至22歲有1200點，只要在11月結束前花完文化幣，就可以獲得加碼的100點文化幣。

第二波則是文化幣與青春動滋券的「合作加碼」，16歲至22歲青年，在11月30日前用完文化幣1200點，並且同時用完11月1日加碼發放的「青春動滋券200元加碼劵」，就可獲得100點文化幣及100元青春動滋券的雙重回饋。

李遠說，文化幣可以用超級優惠價格購買表演藝術青年席位、獨立書店買書2點送1點。同時，最近國片強勢上檔，只要到戲院2到3個小時，就能與朋友一起享受包含災難驚悚且即將突破2億元票房的《96分鐘》、恐怖電影《泥娃娃》，或是雙女孩上檔的《女孩》與《左撇子女孩》、直面人生的《我們意外的勇氣》等等挑動各種情緒的精彩國片，還可以享有「2點贈送1點」、「結伴看國片滿350點回饋100點」的優惠，等於用2.1折就能看國片。

李洋則推薦，青春動滋券可以用在運動中心、游泳池、騎乘Youbike共享單車，以及觀賞或參與各式職業、業餘運動賽事，「當然也可以到羽球場打羽球」。

加碼送的文化幣與青春動滋券，預計於11月30日活動結束後1周內發放，使用期限一樣至今年12月31日止，鼓勵青年朋友把握最後2個月，趕快使用手中的文化幣與青春動滋券，也趁最後加碼機會，讓青春能量一路延燒到年底。

