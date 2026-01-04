年輕族群也要當心流感重症風險！醫籲自救要點 各年齡都要注意

【健康醫療網／編輯部整理】每年秋冬時節是常見的流感流行時期，常見症狀有發燒、咳嗽、肌肉痠痛、疲倦等，甚至可能引起肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重併發症。振興醫院內科部主任陶啓偉提醒，65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等免疫力低下對象，皆為流感重症高風險族群，但是年輕人罹患流感，其實未必沒有生命危險。

年輕人罹患流感未必沒有生命危險 不能不小心預防

陶啓偉醫師表示，流感季節時，年輕族群流感併發重症的累積可能的發生率，19-24歲中每十萬人口約0.71例，25-49歲中每十萬人口約2.63例。這些數據顯示，雖然年輕人感染流感後發展為重症的發生率相對較低，但仍有可能發生，特別是風險較高的慢性疾病或免疫功能低下的年輕人，不可不慎。

肥胖、慢性疾病、免疫低下與壓力 都有流感重症風險

陶啓偉醫師說明，流感重症的危險因子包含以下：

廣告 廣告

一、65歲以上長者及嬰幼兒

二、患有氣喘或其他慢性肺病（如慢性阻塞性肺病、囊性纖維化）

三、肥胖（身體質量指數即BMI≧30）

四、患有癌症、糖尿病、心血管疾病或肝腎功能不佳者

五、正在服用免疫抑制藥物或自體免疫疾病患者

六、懷孕婦女（孕婦感染流感後的併發症風險明顯較高）

七、熬夜、壓力大、生活習慣不佳（免疫力下降，感染後更易惡化）

八、過去有因流感住院病史者

出現流感重症危險徵兆 都應儘速送醫勿拖延黃金治療時間

陶啓偉醫師提醒，流感病程演變快速，有流感症狀應立即戴口罩至鄰近診所就醫，並依醫囑服用藥物。當出現危險徵兆，例如：高燒不退、呼吸急促、發紺（缺氧、嘴唇發紫或變藍）、血氧濃度下降（92%）、血壓降低、神智混亂、劇烈頭痛、咳痰困難、說話費力，甚至無法平躺睡覺等，請儘速轉診至大醫院，掌握治療的黃金時間，以降低重症及死亡風險。

接種疫苗是最佳預防 還需注意衛生習慣、保持適當距離

陶啓偉醫師強調，接種流感疫苗是預防流感最有效的方法，但民眾仍應注意保健措施才能確保健康，建議民眾注意個人衛生習慣、呼吸道衛生及咳嗽禮節，平時養成勤洗手，咳嗽或打噴嚏後應立即洗手，有呼吸道症狀者戴口罩，以及注意打噴嚏時用衛生紙、手帕或衣袖遮住口鼻，使用後之衛生紙要丟至垃圾桶，與其他人交談時儘量保持適當距離，如出現症狀應儘速就近就醫，生病在家休養，不上班、不上課等，這些習慣若能於平時推動並落實，均有助於降低流感的傳播。

原文出處：振興醫訊

【延伸閱讀】

流感全年化 病毒易變異 鼻噴式流感疫苗 對不同病毒株具交叉保護力、8～12個月長效保護

流感+RSV雙病毒夾擊 寶寶出現這些警訊別忽略！RSV長效型單株抗體成為重要防護選擇



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67207

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw