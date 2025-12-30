年輕族群梅毒染病數上升 疾管署2026年起擴大篩檢服務

為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，疾管署自今年7月起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，從明年開始，將針對24歲以下年輕族群梅毒快篩，從目前18家擴大至79家醫療機構加入服務。疾管署希望年輕族群若有需求可前往相關院所諮詢及快篩，及早治療避免疾病持續傳播。

疾管署自今年7月1日開始，推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、電子郵件或LINE@等多元管道進行諮詢，內容均嚴格保密。而從7月至11月，已提供1,455人次匿名服務，其中以詢問性傳染病相關問題，如篩檢、症狀或治療諮詢最多。

疾管署統計，今年截至11月30日全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，皆較去年同期分別下降12%和17%；而梅毒新增9,072例，較去年同期上升2%，其中15到24歲年輕族群上升明顯。

因此從明年開始，疾管署將針對24歲以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢為陽性，亦將補助當次就醫部分負擔及掛號費。而服務的醫療院所將由目前18家擴大至79家，預計可提供1萬人次的服務。

疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君醫師表示，新冠疫情後，梅毒在其他年齡層都有下降趨勢，但在青少年族群卻呈現上升，可能因為診斷不易，或孩子們不清楚情況。因此他們呼籲有不安全性行為者都要定期篩檢，避免「兵乓感染」。她說：『(原音)我們還是呼籲，這兩種尤其是淋病跟梅毒，抗生素就可以治療，好好配合醫生就可以治療。另外最好把自己性伴侶不論幾個都找來治療，這樣才不會自己治療完畢之後又重新感染。』

疾管署表示，臨床上常見個案經不安全性行為感染後，因症狀輕微而延遲就醫，甚至期間還會同時感染多種病毒，因此希望個案能及早治療阻斷傳播。疾管署表示，性傳染病可預防及治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢，疾管署已建置「性傳染病衛教資源」、「性傳染病匿名諮詢與篩檢」專區，如有相關疑問，亦可撥打國內免付費防疫專線1922（或 0800-001922）洽詢。（編輯：許嘉芫）