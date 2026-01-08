年輕族群植牙諮詢增加？牙醫：拖延治療與長期假牙不適是主因

記者 陳聖偉 / 報導

臨床觀察顯示 30–40 歲族群植牙諮詢上升，國健署資料指出國人缺牙問題普遍，反映口腔惡化並非只出現在高齡者。

牙醫臨床觀察顯示，三、四十歲族群植牙諮詢增加，常與長期忽略牙周病、反覆假牙不適與治療延遲有關。國健署資料指出國人普遍面臨缺牙問題，65 歲以上平均缺牙 14.8 顆，並非只有長者處於高風險。許多年輕患者因誤以為假牙重做即可，錯過牙周穩定期，最終需要以植牙處理。

近年牙科診間觀察到，三、四十歲民眾因牙齦反覆發炎、咬合不良或假牙不適而尋求第二意見的比例逐漸增加。巧益牙醫院長李秉盛指出，許多年輕族群常因忙碌忽略牙齦紅腫、牙齒敏感、假牙鬆動等早期警訊，使牙周問題在不知不覺間持續惡化。「到真正出現疼痛或牙齒無法保留時，通常已經錯過牙周介入的最佳時機。」他說。

根據國民健康署資料，台灣 65 歲以上民眾平均缺牙 14.8 顆、全口無牙率 25.8%。雖然統計主體為高齡者，但李秉盛院長提醒，牙周退化的起點往往在三、四十歲就開始累積，只是多數人沒有察覺。

在面臨缺牙時，多數患者第一個想到的是「費用較低的假牙」。李秉盛院長說，這是非常普遍的情況，畢竟假牙取得快速、費用相對親民。「但民眾不知道的是，活動假牙或牙橋的支撐方式，與天然牙或植牙完全不同。」

他說明：「活動假牙靠軟組織、鄰牙支撐，固定牙橋靠牙齒支撐，而植牙則像天然牙一樣由骨頭支撐。」由於支撐原理不同，傳統假牙無法提供骨頭所需的咬合刺激，因此即使補上缺牙區，牙床骨仍會持續流失。這些差異並非治療好壞，而是長期機制不同，民眾需要先理解，再依自身條件做出選擇。

「許多年輕患者選擇假牙時，只考量眼前費用，沒有想到兩年、五年、十年後牙床會變得更薄。」李院長提醒，牙床萎縮會讓假牙愈來愈不穩，也會讓未來想做植牙的難度增加，甚至需要額外補骨。「假牙不是不好，只是它無法阻止骨質流失，患者需要知道這個事實。」

李秉盛院長提醒，術前評估與臨床操作精準度，皆會影響植牙後的長期使用狀況。圖片來源：巧益牙醫診所

李秉盛院長補充，民眾在評估植牙時，不僅應比較費用，更應了解不同醫師之間的技術差異。「植牙最大的關鍵不只是把植體放進骨頭，而是『位置』與『角度』能否承受長期咬合。」他說明，植體若偏離理想位置 1–2 毫米，或角度稍有誤差，後續可能出現假牙難以清潔、牙齦發炎、受力不均甚至植體鬆脫等問題。

「因此，植牙並不是到哪家診所都能做到一樣的結果。」李秉盛院長指出，醫師在術前判讀骨質、牙周、咬合狀態，以及手術中精準控制深度與角度，都是影響植牙能使用多久的關鍵。「建議民眾在選擇醫療團隊時，先了解其診斷流程與經驗，而不是只看價格。」

最後，李秉盛院長呼籲：「年輕族群不要忽略牙齒發出的微小警訊。若發生缺牙，更要先了解牙周與牙床狀況再決定治療方式。治療不是選最便宜的，也不是選最貴的，而是選對自己的口腔健康能維持最久的方案。」