年輕男去露營….1個月後「手掌長紅斑」 就診驚：感染梅毒了

醫師蘇信豪表示，​最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子買了止癢藥膏、類固醇藥膏，一個月後仍未好轉，反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。

泌尿科醫師蘇信豪在其臉書表示，上述男子去露營回來「手掌長紅斑」，原以為蟲咬，擦藥一個月沒好，結果竟是「梅毒」找上門！頗值得民眾關注。

蘇信豪表示，​梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者（The Great Imitator）」，是因為它的症狀千變萬化，常常偽裝成皮膚病。​以手掌紅斑，是二期梅毒最典型的特徵之一：

​外觀：紅褐色、銅板色的斑點

​位置：極具特徵性地出現在 「手掌」 與 「腳底」

​感覺：通常「不痛不癢」（這點跟蟲咬或濕疹最大的不同！）。

​其他症狀：有些病灶邊緣會有像是領圈狀的脫屑，這也是重要線索。

​至於梅毒的傳播，蘇信豪表示，梅毒主要透過以下途徑傳染：

​1.不安全性行為（佔大宗）：

透過陰道交、或是口交、肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染。此外，若保險套未完全覆蓋病灶，仍有感染風險，且全程使用仍是最佳預防方式。

​2. 血液傳染：共用針頭、輸入未經篩檢的血液（現在醫療進步，輸血感染已極少見）。

​3. 母子垂直感染：孕婦傳染給胎兒。

​他並迷思破解：一般日常接觸（如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池）通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快就會死亡。

梅毒徵狀：若民眾發現身上出現不明紅斑，尤其手掌、腳底出現不癢的紅點，或者私密處曾出現無痛性潰瘍，就可能是梅毒。

​治療方式：早期發現非常好治療。通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥Azythromycin即可有效殺菌。

蘇信豪提醒，民眾若發現皮膚問題擦藥2週未改善，或有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，請務必尋求專業醫師（泌尿科、感染科或皮膚科）協助。

