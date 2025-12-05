年輕男子露營完「手掌冒紅斑」 就醫竟發現感染梅毒

男子手掌出現不痛不癢紅斑，被確診二期梅毒。（示意圖／報系資料照）

近日一名年輕男子露營回家後，手掌出現紅色斑點，一開始以為是被蟲咬到或是過敏，於是去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月後仍未見好轉，反而更嚴重了，沒想到他就醫檢查後，才發現是感染了二期梅毒。

泌尿科醫師蘇信豪12月3日在臉書粉專發文分享，近日有一名年輕男子看診時雙手滿是紅斑，並表示自己前陣子去露營，原本以為只是露營時被毒蟲咬到，或是接觸到髒東西過敏，但他買藥膏擦了1個月卻越來越嚴重，直到他問了AI，AI竟然回答「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒」，他才急忙到泌尿科就醫，抽血報告顯示RPR（梅毒血清反應）呈現陽性1:256，確診為二期梅毒。

廣告 廣告

對此，蘇信豪表示，梅毒被稱為醫學界的「偉大的模仿者」，因為它的外觀常與皮膚病相似，而二期梅毒最典型的症狀就是手掌、腳底出現紅褐或銅色斑點（Maculopapular rash），通常不痛不癢，病灶邊緣也可能伴隨像是領圈狀的脫屑（Biett's collarette），與一般濕疹或昆蟲叮咬不同。

不少患者會問「我沒有亂來，怎麼會中？」、「是不是去公廁被傳染的？」。蘇信豪解釋，梅毒主要是透過不安全性行為傳染，包括陰道交、口交與肛交，接觸到含有梅毒螺旋體的體液或病灶（如硬性下疳）而感染，因此全程使用保險套仍是最佳預防方式。另外，共用針頭、輸入未經篩檢的血液、母子垂直感染也可能感染梅毒。

蘇信豪補充，一般日常接觸如握手、共用馬桶座、門把、餐具、游泳池等，通常不會傳染梅毒，因為梅毒螺旋體離開人體後很快死亡，且梅毒早期發現非常好治療，通常施打長效型青黴素（Penicillin）或口服特效藥即可有效殺菌。

蘇信豪提醒，若手掌或腳底出現不明紅斑，或私密處曾出現無痛性潰瘍（一期梅毒），擦藥2週未見改善，或者有不安全性行為史後出現異常皮膚症狀，應立即尋求專業醫師（泌尿科、感染科或皮膚科）協助，「​不要自己當醫生（自己藥局買藥），也不要依賴AI，來抽血檢查最準確」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

老師我的作業被鹿吃了！小鹿突襲教室嚼試卷 學生全場驚呆：吃透知識點

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的

「台灣封鎖小紅書」衝微博熱搜第一 陸網笑：兩岸真成一家人了