年輕男性面對癌症別忽略生育力 專家教你「凍精保命」

文 國泰綜合醫院泌尿科主治醫師 唐靖

癌症是威脅中老年人生命的頭號敵人之一，每年全世界的健康單位與醫藥生技公司砸下數以億計的金額在其相關的醫藥研發，然而就在對抗癌症的醫療科技日新月異的同時，我們與癌症的戰場正在悄悄地轉換。一篇2023年發表在BMJ Oncology上的流行病學研究告訴我們，全球早發性癌症(意即50歲以下被診斷新癌症)的發生率，在1990至2019年間成長了79%，該研究轟動一時，並被TIMES、BBC等國際新聞所引用，雖然其背後原因仍存在許多理論與爭議，但未來將面臨更多年輕的癌症病人是不爭的事實。年輕病人與中老年人相比，因共病相對較少，通常在癌症治療後可存活的時間相對較長，但也因此產生了許多治療上的挑戰，而生育能力的保存，便是其中之一。

廣告 廣告

侵襲台灣年輕男性(20至40歲)常見的癌症包含大腸癌、甲狀腺癌、淋巴癌、血癌、肝癌、鼻咽癌、肺癌等，過去二十年間肝癌與鼻咽癌的發生率逐步下降，但大腸癌與甲狀腺癌、淋巴癌的發生率卻逐步上升，其中尤以大腸癌發生率上升最為驚人。不同的癌症治療可能會以不同種的方式傷害男性的生殖力，以下以常見的治療分開進行論述:

手術

如果今天癌症的原發部位是在泌尿生殖道，包含睪丸癌、陰莖癌、攝護腺癌、尿道癌等，那麼手術想當然爾就可能對於生殖功能有直接的傷害，所幸台灣年輕男性與歐美相比這些癌症的發生比率較低。大腸癌或後腹腔原發淋巴癌相關的手術則有可能會因為影響到後腹腔神經節而致使術後有射精障礙，進而影響到生育。 化學治療

普遍化學治療的藥物原則，是利用癌症細胞分裂比一般細胞快的特性藉此瞄準特定目標來殺死癌細胞。遺憾的是，男性的生殖細胞也是屬於分裂較快的細胞種類，因此許多化學治療的藥物都對於男性的生殖細胞會有影響，縱使以精液檢查來看，許多化療藥劑使用後精蟲數有機會恢復正常，但在化學治療之後變成無精症的可能性依然存在，且精液檢查正常也不代表精蟲內的DNA沒有受到化療藥劑所產生的傷害，因此這些因素都是加強治療前討論聲生殖保存的重要性。 放射治療

放射線的累積對於生殖細胞自然也是一種傷害，因此若是癌症治療若包含骨盆腔相關的照射，不論是對癌症本身或是對淋巴節，就有可能有影響到生育能力相關的風險。另外若是腦部腫瘤採取放射治療，則是有可能會因為影響到下視丘產生荷爾蒙的能力而影響到性腺激素，因此也是必須做相關的考量。

基於以上原因，當年輕癌症病人真的存在有生育需求時，癌症治療前的生育力保存就是一個很關鍵的步驟。對於性發育已經成熟、性功能無障礙且本身精液檢查沒有異常的男性來說，最簡單的生育力保存方式便是精蟲冷凍、即俗稱的凍精。病人透過自慰的方式將精液蒐集至容器中，再交給生殖醫學中心以液態氮做冷凍，未來若不幸因為癌症治療而失去生殖能力的話，能夠將冷凍的精蟲解凍後做人工生殖，近期的大規模統合分析也告訴我們冷凍精蟲與新鮮精蟲做人工生殖的成功率相當。若病人本身存在、或因為治療而導致有射精障礙的情況下，則可以考慮使用以電擊或振動方式刺激射精藉此取得精液，但此種方式在台灣僅有非常少數的醫學中心有相關的儀器，與此相比較常使用的方式則為於副睪丸中進行精液抽吸。若病人於癌症治療前便合併有無精症的情況，則就必須考慮以顯微取精的方式來從睪丸內部去尋找是否還有健康的精蟲，此種方式必須全身麻醉且進入開刀房中以手術用顯微鏡去做尋找，可於癌症治療前做此手術，在罕見情況下也可同癌症手術一併進行。

面對癌症年輕化的趨勢，生育力保存成為癌症治療的重要拼圖，年輕男性若不幸面對此問題，請切記諮詢您的癌症個案管理師或泌尿科醫師，讓您在妥善的癌症治療下依然在生育能力上不做妥協。

(圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·凍卵有哪些副作用？罹癌可以凍卵嗎？ 醫師解答真相

·國人晚婚晚育比例高！醫點名「5類人應考慮凍卵」 35歲以上死產、胎兒染色體異常機率增