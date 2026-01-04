年輕癌友 治療前保存生育力是關鍵

年輕癌症病患如有生育需求，治療前保存生育力就是關鍵步驟，保存方法有很多種應跟醫師詳細討論。國泰醫院泌尿科醫師唐靖表示，對於性發育已經成熟、性功能沒有障礙，而且本身精液檢查沒有異常的男性，最簡單生育力保存方式就是精蟲冷凍，也就是俗稱的凍精。

病人透過自慰將精液蒐集至容器，再交給生殖醫學中心以液態氮冷凍保存。唐靖指出，未來患者若不幸因為癌症治療，以致失去生殖能力的話，能夠將冷凍精蟲解凍後用於人工生殖，近期大規模統合分析發現，冷凍精蟲與新鮮精蟲做人工生殖成功率相當。

若是病人本身存在或因為治療以致射精障礙，則可以考慮使用以電擊或振動刺激射精藉此取得精液，與此相比，較常使用方式為副睪丸精液抽吸。

唐靖醫師進一步指出，倘若病人於癌症治療前合併無精症，則必須考慮以顯微取精方式從睪丸內部去找是否還有健康精蟲，這種方式必須全身麻醉、進入開刀房，醫師以手術方式用顯微鏡去尋找，可於癌症治療前做這個手術，在罕見情況下也可同癌症手術一併進行。面對癌症年輕化的未來趨勢，生育力保存成為癌症治療重要拼圖，年輕男性若不幸罹癌，請諮詢癌症個案管理師或泌尿科醫師，以便在妥善癌症治療下依然在生育能力上不做妥協。