年輕老闆帶員工玩刮刮樂 這樣做竟刮中100萬

〔記者鄭琪芳／台北報導〕台彩表示，據彰化縣二林鎮仁愛路「巧富有彩券」代理人莊先生轉述，1位相當慷慨的工程行年輕老闆，下班後帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，一次買下一整本「2000萬超級紅包」讓大家一起刮，第一次購買就幸運刮中了10萬元，年輕老闆還特別包了紅包給店家，分享中獎喜悅，並表示要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣來；隔幾天，因為年前趕工，師傅們加班沒有休息，老闆下工後再次帶著大家到店裡玩刮刮樂，同樣買了一本「2000萬超級紅包」，沒想到這次刮中100萬元，一群人歡呼相當開心！

另，台中市太平區東村路「包旺彩券行」代理人沈小姐轉述，一對30多歲的年輕夫妻，平常都是先生在買刮刮樂，當天先生與店員閒聊提到來之前兩人特地去拜拜，希望能帶來好運；太太則分享前一晚夢見燕子，且到店時發現彩券行門口正好有燕子築巢，讓她覺得格外有緣，於是主動挑選一張「2000萬超級紅包」，沒想到竟幸運刮中100萬元，讓夫妻倆當場又驚又喜，太太甚至激動得差點哭出來。

台彩推出新年限定的「2000萬超級紅包」刮刮樂，頭獎獎金2000萬元共10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

