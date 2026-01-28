年輕老闆邀員工一起玩 刮中10萬再中100萬

▲彰化縣二林鎮一位年輕工程行老闆，邀員工一起玩刮刮樂，先買一本2000元刮刮樂，刮中了10萬元，包紅包給店家要讓店內招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣。隔幾天又來買，又幸運刮中了100萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣彩券新春刮刮樂持續熱賣，其中「2000萬超級紅包」陸續傳出有人刮中大獎。台灣彩券公司今（28）日透露，在彰化縣二林鎮有一位工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，先買了一本2000元刮刮樂，刮中10萬元，包了紅包給店家，要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣。隔幾天假日下工後，再帶著大家到店裡玩，又買了一本2000元刮刮樂，結果幸運刮中100萬元，一群人歡呼相當開心。

新春限定「2000萬超級紅包」為刮刮樂年度最高頭獎的遊戲，今年頭獎2000萬元共有10個，二獎100萬元多達1200個，總獎金逾172億元，總獎項超過797萬個，頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項都是史上最多，總中獎率69.33%。

台灣彩券公司今日透露，在彰化縣二林鎮北平里仁愛路370號彩券行「巧富有彩券」就有人刮中100萬元二獎。根據彩券行代理人莊先生描述，幸運刮中「2000萬超級紅包」100萬元大獎的是一位相當慷慨的工程行年輕老闆，下班後，他帶著工班師傅到店裡購買刮刮樂，一次買下一整本「2000萬超級紅包」，讓大家一起刮。

第一次購買就幸運刮中了10萬元，年輕老闆還特別包了紅包給店家，分享中獎喜悅，並表示要讓店裡的招財擺飾「咬錢蟾蜍」吃紅多咬一些財氣來。

沒想到，隔幾天假日，因為年前趕工，師傅們加班沒有休息，老闆下工後再次帶著大家到店裡玩刮刮樂放鬆娛樂，同樣也是相當大方買了一整本「2000萬超級紅包」，沒想到這次就這麼幸運把100萬元大獎給刮出來，一群人歡呼相當開心。

