年輕航空破例入選！星宇航空成立五年首入榜 擠身全球最安全航空第11名

全球權威航空評鑑機構Airline Ratings近日公布最新年度「全球最安全航空公司」榜單，其中星宇航空的飛安管理表現獲國際評鑑肯定。（圖／星宇航空）

國際航空安全評鑑機構Airline Ratings近日公布2026年度「全球最安全航空公司」評選結果，星宇航空首度進榜即名列第11名，成為榜單中少數成立時間較短、卻成功躋身前段班的航空公司之一，飛安管理表現獲得國際關注。

成立五年即獲肯定！安全制度與稽核表現成關鍵

Airline Ratings表示，本次評選自其長期監測的320家航空公司中進行綜合評比，指標涵蓋事故率、機隊年齡、重大事故紀錄、飛行員訓練、國際安全稽核成果，以及亂流預防與機上安全管理等項目。

廣告 廣告

執行長Sharon Petersen指出，該機構一般不會將成立時間較短的航空公司納入評選，但星宇航空在安全制度建構、營運透明度與整體安全文化上的表現相當成熟，尤其在機上安全稽核中獲得接近滿分的成績，因而獲得破例納入評比並給予高度評價。

團隊由航空界具備豐富經驗的專業人員組成，因此得以在短時間內逐步建立多條航線，並同步維持既定的飛航安全管理標準。（圖／星宇航空）

飛安管理展現成熟度 獲國際最高等級認證

此次除名列2026年全球最安全航空公司第11名外，也同步取得Airline Ratings頒發的7-Star PLUS最高等級安全認證。對此，該航空公司表示，雖然成立時間不長，但團隊由具備豐富經驗的航空專業人員組成，在持續拓展航線的同時，仍嚴謹落實各項飛航安全管理與訓練制度。

此外，該航空更以最年輕航空公司之姿，獲得Airline Ratings 7-Star PLUS最高等級認證。（圖／星宇航空）

Airline Ratings也補充，能躋身全球最安全航空公司前25名，即代表航空公司在風險控管、事件應變與通報文化上具備高度成熟度。然而，星宇航空自創立以來持續投資新世代機隊，強化駕駛艙與客艙安全機制，並落實飛行員與客艙組員訓練，未來將持續以國際最高安全標準為核心，提供旅客安心的飛行服務。

更多鏡週刊報導

F-16完成特檢 空軍證實今恢復飛行訓練

F-16飛官辛柏毅失聯多日...民間出海協尋「花蓮外海疑似有浮油」 軍方回應曝光

飛官辛柏毅夜訓失聯...疑空間迷向跳傘 近20年F-16墜機事故全紀錄回顧