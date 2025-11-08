年輕華人用藝術視角看世界 錄像、裝置、繪畫展現多元題材

年輕的華人藝術家們都在創作什麼？加州藝術學院（CalArts）正在進行的畢業生展覽「Proxy, Chimera, Oracle」或許能給出答案。展覽集結34位藝術碩士畢業生作品，內容涵蓋錄像、裝置、攝影與繪畫等多種形式。該展覽目前正在洛杉磯市中心的The Reef展出，展期至11月22日。

華裔畢業生王悅（Catherine Wang）表示，CalArts最珍貴的特質，在於「為學生提供資源與機會，卻同時讓一切掌握在你手中」。她說：「每年的畢業展，正是這種教育理念的延伸，透過實作累積信心，為進入現實世界做好準備。」

廣告 廣告

本次展覽中有13位藝術家具華人或華裔背景，來自中國、台灣及北美各地。他們的作品題材多元：有的觀察社區變遷，有的從個人經驗出發，反思身分與制度，也有人探索材料與形式的變化。

對南加華人而言，朱思凝的「漫長的夢」（Still a Long Dream）可能最有親切感。她以華埠的朝代廣場的變遷為靈感，這裡曾是許多華人購物和聚會的地方，如今因改建和租金上漲逐漸冷清。朱思凝依據商場的平面圖，製作出多塊水泥板，將被丟棄物品的形狀–鞋印、塑膠袋、包裝盒的輪廓–壓印其上。

除關注社區記憶，也有不少作品以自身經驗為原點。柴曾傑的影像裝置「the water in me」以海水碳酸化的過程作比喻，表現他作為酷兒（Queer）華人，在不同文化與社會之間的轉換與適應。王恆宇則帶來一項為期半年的影像計畫，他每日拍攝三餐，將照片、文字與錄音組成裝置。這些重複的日常紀錄呈現紀律與時間的流動，也展現他在生活中尋找平衡與幽默的態度。

此外，也有藝術家將焦點放在創作過程本身。范思琪的「Disorientation」將兩把倒置的兒童椅結合成側桌，並以粗麻布、石膏、水泥與陶質紋理構成層疊壁面。熟悉的家居物件被翻轉重組，讓觀眾在秩序與混亂之間重新尋找平衡。

劉美析的「Days Adrift」以炭粉、墨與宣紙為媒材，讓創作過程成為冥想。每道筆觸皆與材料對話，畫面在控制與放手間流動，展現東方筆墨感性與當代抽象的交融。

更多世界日報報導

川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲

賭城沙漠驚見逾300堆火化人骨殘骸 驚動FBI出手

維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔